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ИТ-компаниям нужно направить согласие на раскрытие налоговой тайны до 31 октября 2022 года

Всем аккредитованным ИТ-компаниям необходимо в течение месяца после вступления в силу нового порядка аккредитации (до 31 октября 2022 г.) направить в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну. Это нужно, чтобы подтвердить соответствие компании условиям аккредитации. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Подать согласие можно: через личный кабинет налогоплательщика; через оператора электронного документооборота.

Подробнее о том, как это сделать, — в инструкции Минцифры.

Исполнение этого требования необходимо для сохранения аккредитации после 31 октября 2022 г.

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