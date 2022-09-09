«Мегафон» и Key Point намерены объединить усилия по продвижению своих услуг в регионах России

«Мегафон» и «Кей пойнт» анонсировали свои планы взаимовыгодного сотрудничества в регионах России, зафиксировав эти намерения в соответствующем меморандуме.

Согласно этому документу стороны до конца текущего года рассмотрят разные технологические аспекты, позволяющие федеральному оператору связи реализовать комплексную стратегию по совершенствованию клиентского опыта в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

В числе приоритетов «Мегафона» в данном макрорегионе – реализация цифровых проектов для корпоративного сегмента и госзаказчиков, а также усиление позиций в сегменте услуг для пользователей мобильными устройствами. Решению вышеперечисленных задач будет способствовать организация выделенных технологических площадок компании «Мегафон» в дата-центрах Key Point, которые появятся в региональных центрах деловой активности в ближайшей перспективе. На текущий момент предметом обсуждения являются ресурсы ЦОД Key Point, первые 440 стоек которого будут доступны на территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» уже к концу 2022 г.

Развернув во Владивостоке свою технологическую площадку в ЦОД Key Point, «Мегафон» даст начало серии аналогичных проектов, которые будут реализовываться по мере развития сети дата-центров Key Point в региональных центрах деловой активности. Они не только существенно повысят качество уже имеющейся в распоряжении «Мегафона» территориально-распределенной сети собственных ЦОД, но и позволят компании сосредоточиться на профильных для нее направлениях бизнеса – в первую очередь на взаимодействии с региональными операторами связи и развитии партнерской сети.

В свою очередь Key Point обеспечит своим корпоративным клиентам возможность присоединения к сетевой инфраструктуре одного из наиболее востребованных в России операторов связи, являющегося совладельцем международной оптоволоконной магистрали DREAM (Diverse Route for European and Asian Markets) пропускной способностью 8 Тб/с. Учитывая, что при протяженности 8700 км круговая задержка сигнала в DREAM на маршруте от Франкфурта-на-Майне до Гонконга не превышает критические для данных 175 мс, присоединение к точке присутствия «Мегафона» в удаленных от Москвы регионах России будет высоко востребованным.

«Ресурсы дата-центров особенно востребованы в регионах Сибири и Дальнего Востока, где идет активное развитие промышленности, здравоохранения, образования и культуры. Наличие ЦОД в регионе – одно из ключевых условий качественного функционирования сервисов, которые обеспечивают цифровизацию этих отраслей экономики. Новая площадка в Приморском крае поможет “Мегафону” обеспечить реализацию перспективных планов технического развития компании в регионе», – сказал Артем Базыль, директор по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона» в Сибири и на Дальнем Востоке.

«Сотрудничество “Мегафона” и Key Point позволит каждому участнику создаваемой экосистемы заниматься именно тем, что у него получается особенно хорошо. Key Point – строить и обслуживать дата-центры международного уровня, “Мегафону” – обеспечивать современные услуги связи и цифровые сервисы, а конечным потребителям услуг – решать свои повседневные профессиональные задачи», – отметил генеральный директор Key Point Евгений Вирцер.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

Коммерческий центр обработки данных Key Point создается на правах франшизы сети премиальных дата-центров 3data в Приморском крае на территории опережающего развития «Надеждинская». Проект реализуется по модульной технологии в две очереди. Первая очередь включает строительство двух технологических модулей общей емкостью 440 стоек со средней мощностью 5 кВт. Вторая очередь включает строительство еще двух технологических модулей общей емкостью 440 стоек со средней мощностью 7 кВт. Реализуемый дата-центр будет иметь пять уровней безопасности, а его общая электрическая мощность составит 10 МВт. Ввод в эксплуатацию первой очереди намечен на конец 2022 г. Всего к моменту завершения проекта регион получит 880 коммерческих стоек, соответствующих международным стандартам по обеспечению стабильной работы вычислительных систем любого поколения.