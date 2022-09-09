Федеральные и региональные ведомства теперь могут самостоятельно выводить свои сервисы на портал «Госуслуг»

Соответствующее постановление о правилах разработки и размещения сервисов на «Госуслугах» принято Правительством России и опубликовано на портале правовой информации. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

О конструкторе услуг

Ранее Минцифры запустило визуальный конструктор услуг (ВКУ), который позволяет любым госорганам без ИТ-разработки по принципу «лего» запускать свои сервисы на портале «Госуслуг». Этому предшествовала почти двухлетняя работа по стандартизации типовых элементов оказания услуг, что потребовало радикальной технологической перестройки всего портала.

«Фактически мы дали старт широкой, по-настоящему народной цифровизации. Теперь свои сервисы, даже если они совсем немассовые, может вывести на портал любой госорган. Ранее вывод сервисов на “Госуслуги” был сопряжен с определенными барьерами. Например, нужно было в режиме многомесячной переписки согласовывать техническое задание. Теперь этот формат упразднен, а согласование происходит в формате электронной заявки. Это дает возможность быстро получить доступ к конструктору и начать "собирать" сервис. Финансовый барьер состоял в необходимости заключения контрактов на ИТ-разработку. Это занимало время и требовало средств. Теперь конструктор услуг предоставляется органам власти бесплатно и не требует специализированной ИТ-разработки. Благодаря таким мерам вывод сервисов, даже не самых массовых, стал экономически не затратным и доступным любым регионам и органам власти», – сказал замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

Первые результаты

На сегодняшний день около трети всех госорганов выводят сервисы через конструктор собственными силами. Визуальный конструктор услуг оказался настолько востребованным, что еще до принятия постановления Правительства в пилотном режиме в нем уже начали работать 48 федеральных ведомств и 11 регионов. С помощью нового механизма в электронный вид уже переведено 78 услуг, а к концу 2022 г. их число превысит 200.

«Портал “Госуслуг” называется "единым" неслучайно. Наша задача – обеспечить единство пользовательского опыта. Ведомств очень много, услуги разные. Если не будет единого подхода в проектировании услуг, то пользователь каждый раз будет сталкиваться с новыми, непривычными интерфейсами и подходами. Мы решили эту проблему, введя стандарты по принципу радикального минимализма. Никакого бюрократического языка, использование только однотипных элементов, которые уже стали понятны и привычны пользователю», – сказал Дмитрий Огуряев.