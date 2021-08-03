Исследование Microsoft показало, что больше половины сотрудников чувствуют себя перегруженными работой

Исследование Microsoft Work Trend Index показывает, что последние полтора года стали сложным периодом для многих сотрудников. Согласно данным отчета, количество отправляемых сообщений в чатах увеличилось на 45% в неделю на каждого пользователя по сравнению с прошлым годом.

С начала пандемии пользователи стали проводить в два раза больше времени на совещаниях, а 62% звонков и онлайн-встреч являются незапланированными или проводятся спонтанно.

По данным исследования, больше половины (54%) сотрудников чувствуют себя перегруженными работой, а также считают, что компания не беспокоится об их балансе между работой и личной жизнью. Кроме того, данные отчета показывают, что около половины сотрудников задумываются о кардинальных изменениях в карьере в ближайшем году — это на 20% больше, чем год назад.