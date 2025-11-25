HASPBOX - ХАСПБОКС

Решение HASPBOX сочетает функции централизованного хранилища инфраструктурных секретов и персонального менеджера учётных данных. В едином защищённом пространстве система хранит пароли, токены, API-ключи, контролируя доступ и автоматически обновляя устаревшую информацию. Продукт предназначен для крупного и среднего бизнеса, банков, промышленных и телеком-компаний, которые ищут современную альтернативу зарубежным решениям.