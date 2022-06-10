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BOM Bill of Materials структурированный перечень компонентов, сырья, материалов и подкомпонентов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


10.06.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM Кейсы — о ходе цифровизации России в новых условиях 1
05.04.2016 УАЗ и «Мотовилихинские заводы» внедряют «1С:ERP» 1
20.10.2015 «Соллерс» оптимизировал управление позаказным производством с помощью системы «1С:ERP» 1
14.06.2011 Alstom объединяет свои бизнес-процессы на основе платформы ENOVIA V6 1
25.06.2009 Подсчитана себестоимость нового iPhone 1
22.12.2008 Рынок ЖК-панелей на грани коллапса 1
22.12.2008 Поставки ЖК-панелей упали до рекордного минимума, прогноз не радует 1
27.12.2007 HD DVD и Blu-ray скоро резко подешевеют 1
27.12.2007 Blu-ray- и HD DVD-плееры значительно подешевеют 1
19.12.2007 Каждый iPod touch 8GB обходится Apple в $155 1
24.09.2007 Новый iPod Nano стал для Apple самым дешевым 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

BOM и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11003 4
Apple Inc 13070 3
9506 2
Toshiba Corporation 2979 2
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 257 2
Ростелеком 10862 1
Amazon Inc - Amazon.com 3252 1
Восход ФГБУ НИИ 718 1
Microsoft Corporation 25695 1
LG Electronics 3725 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 597 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 766 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 79 1
ФОРС - Центр разработки 701 1
Dassault Systemes 233 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 332 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 2
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Sollers - ЗМЗ - Заволжский моторный завод - 15 2
SsangYong Motor Company 11 2
Walmart - Wal-Mart Stores 404 1
Isuzu - Японская автомобилестроительная компания 14 1
Ford 433 1
Mazda Motor Corporation 73 1
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13644 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3659 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3186 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4928 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2324 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3410 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 1
Судебная власть - Judicial power 2476 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4756 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12725 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7501 3
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1460 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6437 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64232 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22422 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15365 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35759 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7743 2
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1523 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4349 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29556 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6603 2
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7886 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2536 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17966 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6586 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12728 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26537 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1574 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12084 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10232 1
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Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1747 1
PDM - Product Data Management - Управление данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 246 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13841 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7577 2
1С:ERP Управление предприятием 820 2
Apple iPod 1552 2
Apple iPod Touch 747 2
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1211 1
Microsoft Azure 1515 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 502 1
Apple iPhone 6 4861 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2535 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 690 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1005 1
Siemens Teamcenter 73 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2370 1
Dassault Systemes - Catia 83 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 503 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 91 1
Microsoft Windows 11 809 1
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 1
HP - palmOne - Palm Pre - комуникатор 73 1
Toshiba DVD - проигрыватель 23 1
Apple iPod nano 215 1
Dassault Systemes - ENOVIA 33 1
Apple iPod click wheel 34 1
Rassweiler Andrew - Рэссвейлер Эндрю 7 3
Hsieh David - Хси Дэвид 9 2
Мишустин Михаил 781 1
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Кирьянова Александра 166 1
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Лоран Сильван 1 1
Bay Michael - Бэй Майкл 12 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54463 6
Южная Корея - Республика 7014 4
Россия - РФ - Российская федерация 164644 3
Европа 24907 3
Япония 13759 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18964 2
Китай - Тайвань 4232 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13761 1
Азия - Азиатский регион 5888 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8488 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3548 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1456 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 459 1
Арктика - Северный полюс 183 1
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6521 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2552 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1488 2
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 436 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4399 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7010 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11442 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7715 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12207 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2402 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3779 1
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 142 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2454 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5710 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1646 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6114 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5425 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6968 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 293 1
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ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1330 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 388 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3544 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 984 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2092 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57161 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 591 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15866 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 414 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7474 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5990 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53015 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33390 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18011 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3950 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8765 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 719 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 721 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4597 1
NewsFactor 127 2
DigiTimes - Издание 1331 1
DailyTech 96 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
NPD DisplaySearch 285 2
NPD Group 140 1
CNews FORUM Кейсы 307 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 217 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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