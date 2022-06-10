Индексная книга (каталог) CNews*
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BOM Bill of Materials структурированный перечень компонентов, сырья, материалов и подкомпонентов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|10.06.2022
|Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM Кейсы — о ходе цифровизации России в новых условиях 1
|05.04.2016
|УАЗ и «Мотовилихинские заводы» внедряют «1С:ERP» 1
|20.10.2015
|«Соллерс» оптимизировал управление позаказным производством с помощью системы «1С:ERP» 1
|14.06.2011
|Alstom объединяет свои бизнес-процессы на основе платформы ENOVIA V6 1
|25.06.2009
|Подсчитана себестоимость нового iPhone 1
|22.12.2008
|Рынок ЖК-панелей на грани коллапса 1
|22.12.2008
|Поставки ЖК-панелей упали до рекордного минимума, прогноз не радует 1
|27.12.2007
|HD DVD и Blu-ray скоро резко подешевеют 1
|27.12.2007
|Blu-ray- и HD DVD-плееры значительно подешевеют 1
|19.12.2007
|Каждый iPod touch 8GB обходится Apple в $155 1
|24.09.2007
|Новый iPod Nano стал для Apple самым дешевым 1
Публикаций - 12, упоминаний - 12
BOM и организации, системы, технологии, персоны:
|Samsung Electronics 11003 4
|Apple Inc 13070 3
|1С 9506 2
|Toshiba Corporation 2979 2
|LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 257 2
|Ростелеком 10862 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3252 1
|Восход ФГБУ НИИ 718 1
|Microsoft Corporation 25695 1
|LG Electronics 3725 1
|Broadcom Inc - Avago Technologies 597 1
|ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 766 1
|Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 1
|Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 79 1
|ФОРС - Центр разработки 701 1
|Dassault Systemes 233 1
|STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 332 1
|NewsFactor 127 2
|DigiTimes - Издание 1331 1
|DailyTech 96 1
|IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
|NPD DisplaySearch 285 2
|NPD Group 140 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454084, в очереди разбора - 727449.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454084, в очереди разбора - 727449.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.