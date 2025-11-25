Разделы

СибУПК Сибирский университет потребительской кооперации


СОБЫТИЯ


25.11.2025 Студенты Сибирского университета потребительской кооперации будут учиться с помощью «МТС Линк» 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1402313, в очереди разбора - 733274.
Создано именных указателей - 186151.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

