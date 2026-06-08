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Рунексис Runexis Интернод Плюсофон Облачная лаборатория

Рунексис - Runexis - Интернод - Плюсофон - Облачная лаборатория

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 39 дел, на cумму 66 432 137 ₽*

Судебные дела (39) на сумму 66 432 137 ₽*
в качестве истца (14) на сумму 65 941 345 ₽*
в качестве ответчика (19) на сумму 289 612 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.06.2026 MANGO OFFICE возглавил рейтинг унифицированных коммуникаций (UC) 2026 от CNews 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Рунексис и организации, системы, технологии, персоны:

SunSim - СанСим 8 1
UIS - Unique Intelligent Services - CoMagic - Новосистем 26 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21208 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6095 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 741 1
МТС - МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 32 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447820, в очереди разбора - 728257.
Создано именных указателей - 195774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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