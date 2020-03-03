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Россия
дФО
Амурская область
Свободный

Россия - дФО - Амурская область - Свободный


03.03.2020 Стоит ли покупать видеоняню: 9 хороших моделей 1
27.08.2019 ИТ против дальнобойщиков: как повысить безопасность на дорогах 1
17.05.2016 Интернет-трафик в сети «МегаФон» в Приамурье вырос на 1000% за 5 лет 1
28.04.2016 МТС покажет жителям Приамурья в два раза больше каналов в HD-качестве 1
05.02.2016 «МегаФон» сделал доступными услуги 4G-интернета еще для 140 000 жителей Амурской области 1
29.01.2016 «МегаФон» улучшил качество связи в 12 районах Амурской области в 2015 г. 2
22.01.2016 «МегаФон» ввел в эксплуатацию 800 км ВОЛС в Амурской области 1
16.12.2015 Жители Забайкалья могут смотреть ТВ со спутников над западной частью России 1
08.10.2015 МТС внедрила технологию мультивещания в Бурятии 1
08.09.2015 МТС построила новую оптическую линию связи на Дальний Восток 1
14.08.2015 «МегаФон» улучшил качество связи в семи районах Амурской области 1
21.01.2015 ТТК подключил 70 тыс. абонентов в Забайкальском крае и Амурской области 1
10.12.2014 МТС установила мобильную велозарядку для красноярских студентов 1
28.10.2014 Госсектор опять пытается перейти на СПО 2
20.10.2014 Виртуальная АТС Mango Office научилась переадресовывать повторные звонки на того же сотрудника 1
19.03.2014 МТС построила новую линию связи между Сибирью и Дальним Востоком 1
09.10.2013 МТС запустила сеть LTE в Амурской области 1
23.08.2013 BI в банках: теперь не только для отчетности 1
03.12.2012 Вендоры и разработчики: партнерство во имя мира 1
26.07.2012 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Хабаровске 1
11.07.2012 Выручка «Манго Телеком» за первое полугодие 2012 г. составила 226 млн руб. 1
20.03.2012 «Манго Телеком» запустила новую услугу «Двухуровневое голосовое меню (IVR)» 1
28.07.2011 «Большая тройка» обеспечит связью около 100 отдаленных населенных пунктов Дальнего Востока и Восточной Сибири 1
12.07.2011 «Яндекс.Карты» добавили новые спутниковые снимки 157 городов 1
21.04.2011 Операторы «Большой тройки» готовы обеспечить связью трассу «Амур» к 1 октября 2011 г. 1
08.04.2011 СМБ переманивают на виртуальные АТС 1
11.01.2011 Арабоязычные каналы лидируют в индустрии международного спутникового вещания 1
24.09.2010 Выручка компании «ТТК-Чита» в первом полугодии составила 98,5 млн руб. 1
10.06.2010 Начало июня: умные дома будут строить в регионах 1
03.06.2010 В жилых домах Амурской области установят счетчики ресурсов ЖКХ 1
19.04.2010 МТС запустила федеральную тарифную опцию «Область» 1
18.03.2009 «А1 Агрегатор»: запуск новых тарифов помог увеличить число партнеров 1
08.12.2008 Идеологи СПО написали свой «План-2020» 1
09.07.2008 «Комстар-ОТС» запускает в Оренбургской области безлимитный интернет 1
27.07.2007 МТС отказалась от лидерства на Украине 2
26.04.2006 Российская ракета запустила израильский спутник 1
03.04.2006 Космические войска России и ЗАО «Пусковые услуги» готовят израильский спутник 1
21.03.2006 Назначен старт израильского спутника с космодрома "Свободный" 1
10.01.2006 Индия вышла на космический рынок 1

Публикаций - 40, упоминаний - 43

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 8
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 229 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1655 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6001 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1042 2
Yandex - Яндекс 4236 2
Microsoft Corporation 13274 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 938 2
Google LLC 8263 2
Red Hat 725 1
Барс груп 402 1
HP Inc. 3368 1
Naumen - Наумен 374 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 103 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 84 1
Рексофт - Reksoft 227 1
Ericsson 981 1
Luxoft - Люксофт 239 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 149 1
Киевстар 328 1
HP - Hewlett-Packard 1131 1
NEC 564 1
ФОРС - Центр разработки 220 1
Novell 303 1
Avanpost - Аванпост 92 1
UMC - United Microelectronics Corporation 84 1
STMicroelectronics 127 1
Ниеншанц 51 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1446 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7048 1
SEC Consult Services 970 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 1
Viasat 68 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
Samsung Electronics 6500 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
Jolla - Sailfish Holding 58 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 280 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 315 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 140 1
Visa International 1399 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1468 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6143 2
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1759 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1288 2
Правительство РФ 2279 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 742 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 114 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1598 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 332 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2339 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 49 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1786 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 575 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 301 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 450 1
Мосгордума - Московская городская Дума 64 1
Linux Foundation 161 1
ASF - Apache Software Foundation 62 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3996 4
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 309 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 810 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 806 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 481 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10862 2
3G - Стандарт мобильной связи 4037 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1779 2
Big Data - Большие данные 1138 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 825 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2276 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1350 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3138 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 227 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 287 1
LTS - Long-term support - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 52 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 834 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 115 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 345 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1318 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 212 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 229 1
OVZ - OpenVZ - Виртуализация на уровне операционной системы 28 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2573 1
LED - Light-emitting diode - светодиод 102 1
Power Bank - Электрический аккумулятор - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 212 1
LEED Standart - The Leadership in Energy & Environmental Design 8 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1312 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1178 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2249 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 143 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 238 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 346 1
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 133 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 78 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 80 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 80 1
Wireguard VPN - Коммуникационный протокол шифрования виртуальных частных сетей 5 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 164 1
Reverse Pathfiltering - фильтрация возвратного пути или проверка обратного адреса 1 1
Apple iOS 5751 3
Linux OS 4745 3
Google Android 10774 3
Яндекс.Карты и Транспорт 296 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Apple iPad 3263 2
Microsoft Office 2215 2
LiMux - Проект Мюнхена 2004 года перехода от Windows к собственной настольной Linux-инфраструктуре - Linux flagship Munich's U-turn 18 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 116 1
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 208 1
Apache OpenOffice 316 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 444 1
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 87 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 157 1
Apache Hadoop 339 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 313 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1408 1
HP TouchPad - серия планшетов 22 1
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 1
Joomla CMS 75 1
Drupal - CMS-система 70 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Mango Talker 5 1
Samba 77 1
Citrix XenServer 86 1
IBM WebSphere 101 1
SUSE Linux 66 1
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 131 1
МТС 3G-сеть 87 1
Philips Avent SCD - Baby monitor - цифровая видеоняня 1 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5356 1
Apple macOS 981 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 514 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 278 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 202 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
OpenVPN 33 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АСВГК - Автоматизированная система весогабаритного контроля движения транспортных средств 2 1
ГРЗ - Регистрационные знаки транспортных средств в России 2 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 10 1
Седов Владимир 11 5
Путин Владимир 1961 3
Ушацкий Андрей 102 2
Мардер Наум 100 2
Амириди Юлия 15 1
Кореш Виктор 76 1
Степанов Антон 56 1
Линник Иван 55 1
Химич Роман 39 1
Ибрагимов Камиль 7 1
Герчук Михаил 87 1
Санин Александр 13 1
Козырев Алексей 271 1
Егоров Александр 49 1
Сизоненко Григорий 26 1
Меламед Леонид 108 1
Орловский Виктор 234 1
Халяпин Сергей 78 1
Аникин Леонид 45 1
Бакунов Григорий 19 1
Соколов Александр 26 1
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 57 1
Никифоров Николай 1127 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 80 1
Добронравов Олег 3 1
Соловьев Дмитрий 52 1
Зайцев Михаил 145 1
Россия - ДФО - Амурская область 343 15
Россия - Российская федерация - РФ 63740 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19763 11
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 214 9
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 676 8
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 98 7
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 933 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1450 6
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 525 6
Россия - ДФО - Забайкальский край 362 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6594 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 949 5
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 154 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 17042 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2301 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8630 3
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан 53 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2735 3
Россия - Восточная Сибирь 202 2
Украина 3978 2
Франция - Французская Республика 2516 2
Россия - ПФО - Казань 1634 2
Земля - планета Солнечной системы 1365 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4960 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6606 2
Казахстан - Республика 2988 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находка 86 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1382 2
Россия - СФО - Республика Алтай 741 2
Казахстан - Нур-Султан - Астана 214 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 454 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 272 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 58 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 176 1
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 288 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 229 1
Россия - ПФО - Оренбургская область 326 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 279 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 459 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 172 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2363 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 476 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1334 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4339 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3520 1
Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль 7 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 5 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 225 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 289 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 329 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 680 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 295 1
КХЛ - Континентальная хоккейная лига 28 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 433 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 146 1
Wikipedia - Википедия 337 1
TAdviser - Центр выбора технологий 215 1
The Wall Street Journal 735 1
Thomson Reuters - Рейтер 2506 1
CNews - ZOOM.CNews 1153 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 62 1
IDC - International Data Corporation 3041 1
Microsoft Research 97 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 714 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 48 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858373, в очереди разбора - 761552.
Создано именных указателей - 46783.
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