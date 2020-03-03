Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
дФО
Амурская область
Свободный
Публикаций - 40, упоминаний - 43
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 140 1
|Visa International 1399 1
|MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1468 1
|Седов Владимир 11 5
|Путин Владимир 1961 3
|Ушацкий Андрей 102 2
|Мардер Наум 100 2
|Амириди Юлия 15 1
|Кореш Виктор 76 1
|Степанов Антон 56 1
|Линник Иван 55 1
|Химич Роман 39 1
|Ибрагимов Камиль 7 1
|Герчук Михаил 87 1
|Санин Александр 13 1
|Козырев Алексей 271 1
|Егоров Александр 49 1
|Сизоненко Григорий 26 1
|Меламед Леонид 108 1
|Орловский Виктор 234 1
|Халяпин Сергей 78 1
|Аникин Леонид 45 1
|Бакунов Григорий 19 1
|Соколов Александр 26 1
|Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 57 1
|Никифоров Николай 1127 1
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 80 1
|Добронравов Олег 3 1
|Соловьев Дмитрий 52 1
|Зайцев Михаил 145 1
|Wikipedia - Википедия 337 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 215 1
|The Wall Street Journal 735 1
|Thomson Reuters - Рейтер 2506 1
|CNews - ZOOM.CNews 1153 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 62 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858373, в очереди разбора - 761552.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858373, в очереди разбора - 761552.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru