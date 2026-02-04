Получите все материалы CNews по ключевому слову
Майоров Сергей
СОБЫТИЯ
|04.02.2026
|Фабрика идей «Микрона»: технологии 3D-печати внедрены на участке химико-механической планаризации 1
|18.09.2025
|АРПП «Отечественный софт» и Промышленный кластер Татарстана займутся цифровизацией предприятий региона 1
Майоров Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Лашин Ренат 83 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417100, в очереди разбора - 727442.
Создано именных указателей - 190016.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.