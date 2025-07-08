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Киберпериметр
ООО «Киберпериметр» — компания, специализирующаяся на услугах в области информационной безопасности. Основные направления деятельности включают проведение тестов на проникновение (пентестов), аудит систем защиты, обеспечение соответствия требованиям законодательства (в том числе 152-ФЗ), разработку комплексных ИБ-стратегий и сопровождение высокорисковых проектов.
УПОМИНАНИЯ
|08.07.2025
|АО «ИВК» и «Киберпериметр» обеспечили защиту критической информационной инфраструктуры мировых судов Московской области 3
Киберпериметр и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3260 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4664 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4527 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7822 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44546 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150825 1
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