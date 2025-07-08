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ООО «Киберпериметр» — компания, специализирующаяся на услугах в области информационной безопасности. Основные направления деятельности включают проведение тестов на проникновение (пентестов), аудит систем защиты, обеспечение соответствия требованиям законодательства (в том числе 152-ФЗ), разработку комплексных ИБ-стратегий и сопровождение высокорисковых проектов.