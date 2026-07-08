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ИнтерЛабс InterLabs

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.07.2026 Российские программисты отбирают бренд у Linux Foundation 1
30.09.2010 Поисковик «Нигма.РФ» улучшил математическую систему 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ИнтерЛабс и организации, системы, технологии, персоны:

MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8547 1
Nigma.ru - Нигма - Российская интеллектуальная метапоисковая система 46 1
Сахно Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164910 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455812, в очереди разбора - 727824.
Создано именных указателей - 197378.
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