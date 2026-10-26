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Денисова Ирина

СОБЫТИЯ


26.10.2026 VVP Group расширяет ассортимент решений для энергоснабжения в партнёрстве с PowerConcept 1
05.10.2004 В компании RSI назначен новый начальник отдела маркетинга 1
04.12.2002 Уточнение: "АК-Цент Микросистемс" принял новую стратегию развития 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Денисова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

АК-Цент Микросистемс 7 2
VVP Group - ВВП Групп - VVP Tech - ВВП Технологии 44 1
Ergodata - Эргодата 45 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1636 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8833 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2575 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10905 1
Купцов Дмитрий 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 169491 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2607 1
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6004 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483375, в очереди разбора - 722514.
Создано именных указателей - 203797.
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