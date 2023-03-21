CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2023

С окончанием кассовой реформы в 2021 г. рынок ОФД перешел в стадию зрелости. Это позволило ему успешно пережить сложности 2022 г. Операторы сосредоточились на развитии новых сервисов, позволяющих клиентам быстро принимать решения и развивать бизнес в непростой экономической ситуации, а также на технической адаптации систем под требования регуляторов. В приоритете — обеспечение задач трансформации и прозрачности экономики, сервисы на базе больших данных, аналитика, возможность мониторинга показателей с целью предотвращения нарушений законодательства. Будущее за работой с партнерами и переходом от предложения отдельных продуктов к развитию партнерств и экосистем.

Основные итоги года

По данным Росстата, в 2022 г. оборот розничной торговли составил ₽42,5 трлн. В сопоставимых ценах это на 6,7% меньше, чем в 2021 г. Рынок электронной коммерции, согласно отчету Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в прошлом году вырос почти на 30% в абсолютном выражении — на него приходится ₽4,98 трлн.

Уход с российского рынка иностранных брендов и связанное с этим закрытие магазинов привели к сокращению числа касс. По итогам января 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным ФНС России, их стало на 2,9% меньше. При этом число чеков увеличилось на 8,5%, а совокупная выручка по кассам — на 10,6%. «С уходом ряда зарубежных торговых сетей, мы наблюдали сокращение объема передачи чеков в малом бизнесе. Однако в целом изменение объемов транзакций, амплитуда колебаний оказались позитивнее оценок ряда экспертов в марте-апреле 2022 года», — говорит Алексей Баров, генеральный директор «Платформы ОФД».

Главные события

В 2022 г. прежний формат фискальных данных сменился на новый ФФД 1.2. «Благодаря новым техническим протоколам, можно отражать важные для клиента показатели и статусы из чеков», — поясняет Алексей Баров. Однако такой возможностью воспользовался лишь ряд операторов. «Платформа ОФД» была первой, кто реализовал новый функционал в личном кабинете клиента.

ФНС усилила дистанционный контроль розничной торговли и сферы услуг, анализируя данные, поступающие с онлайн-касс

В марте 2022 г. постановлением правительства №336 от 10.03.22 г. были установлены ограничения на проверку касс. Одновременно ФНС усилила дистанционный контроль розничной торговли и сферы услуг, анализируя данные, поступающие с онлайн-касс. Заметное снижение выручки или наличие «молчащих касс», неправильные реквизиты на чеке, «мнимые расчеты» стали поводом для проверки со стороны налоговых органов.

Эти данные передают в ФНС операторы фискальных данных. Налоговая служба ужесточила требования к ОФД в части технических протоколов обмена фискальными данными. А предприниматели стали искать возможность понять, какая информация о них есть у ОФД, с тем чтобы устранить нарушения, не дожидаясь проверок налоговых органов.

В связи с введением обязательной маркировки новых групп товаров, молочной продукции и упакованной воды, через онлайн-кассы в «Честный знак» стало передаваться больше сведений о выбытии кодов маркировки. По этой причине заказчики повысили требования к устойчивости ОФД и скорости обработки чеков, отмечает Артем Меликджанян, заместитель генерального директора компании «Такском». Кроме того, новые товарные группы и новые требования со стороны ЦРПТ позволили расширить клиентскую базу и функционал текущих сервисов, продолжает Антон Румянцев, генеральный директор «Петер-Сервис Спецтехнологии» (OFD.RU).

Образовавшийся в марте дефицит кассовой ленты привел к тому, что налоговая служба разрешила не выдавать бумажные чеки покупателям, но уже в мае отменила свое решение. «Дефицит кассовой ленты подтолкнул бизнес ко всевозможным способам мотивировать клиентов просить отправлять электронные чеки», — рассказывает Дмитрий Шувалов, руководитель проекта «Контур.ОФД».

Никита Ерин, продакт-менеджер «Астрал.ОФД» отмечает, что на 2022 г. пришелся пик продлений касс, которые подключались в 2019 г. Одновременно, на фоне качественного обновления данных о транзакциях и удобства интерфейса ОФД, владельцы касс из «автономной зоны» начали переходить в онлайн. Число автономных ККТ за 2022 г. уменьшилось на четверть.

Рост объемов электронной торговли привел к увеличению числа электронных чеков, передаваемых через ОФД. Вместе с этим обострилась борьба за клиентов. «Магазины стремятся собирать больше контактов покупателей для своих CRM-систем, экспериментируют с коммуникациями в чеках», — говорит Алексей Баров.

В связи с DDos-атаками на государственные и смежные сервисы, серьезно возросли требования к ИТ-безопасности систем ОФД. Операторы вынуждены усиливать меры информационной безопасности и учиться оперативно реагировать на возникающие угрозы.

Какие услуги предлагают ОФД

Кроме своих главных функций — передачи фискальных данных в ФНС и данных маркировки в «Честный Знак» — ОФД предлагают клиентам целый ряд услуг.

«С окончанием кассовой реформы в 2021 году рынок ОФД перешел в стадию зрелости, его развитие теперь определяется деловой активностью предпринимателей — открытием новых бизнесов, дополнительных точек продаж, закрытием существующих», — говорит Дмитрий Шувалов. В таких условиях обостряется конкуренция и ценовой демпинг, а часть операторов начинают монетизировать данные и развивать решения на основе больших данных.

Клиенты все чаще используют личный кабинет ОФД для внутренней аналитики: отслеживания выручки, оценки эффективности работы торговых точек, продавцов-кассиров и т.д. «Зачастую эта информация из ЛК поступает быстрее, чем из собственных аналитических систем бизнеса», — отмечает Алексей Баров.

ОФД помогают предпринимателю в принятии управленческих решений, например при формировании товарной матрицы. Маркетингу дают объективную статистику о продажах, результатах рекламных активностей. «Мы заинтересованы в представлении качественных и комплексных сервисов по ведению продаж на базе ОФД, учитывающие особенности и отвечающие интересам совершенно разных видов бизнеса: традиционный ритейл, стрит-ритейл, торговые центры и электронная торговля», — говорит Антон Румянцев.

Пример использования данных ОФД — партнерство между торговыми центрами и арендаторами, которые вместе работают над ростом выручки, трафика и отдачи от маркетинга, обмениваясь по обоюдному согласию данными об оборотах через ОФД.

Продукты на базе искусственного интеллекта и больших данных от ОФД встраиваются в кредитные процессы банков. Онлайн-информация позволяет финансовым институтам четче работать с клиентской базой. Кроме того, по согласию клиентов ОФД, банки встраивают в финансовые приложения информацию о расходах с детальной разбивкой по товарам и категориям.

Операторы фискальных данных помогают бизнесу четко соблюдать закон. Для этого в личном кабинете ОФД развиваются сервисы по мониторингу работы касс, фискальных накопителей, по предупреждению об ошибках в чеках, о недочетах в кодах маркировки. К примеру, в ЛК можно не только узнать срок окончания фискального накопителя, но и купить его. Бухгалтер может оперативно увидеть и исправить фискальные документы, избежав штрафов от регуляторов.

Интеграция фискальных данных с учетными системами, прежде всего, с «1С», дает возможность создавать новые сервисы, например, сервис автоматического получения данных о доходах и расходах КУДиР.

Все более востребованы услуги, связанные с электронным документооборотом.

Важное направление — сервисная поддержка клиентов. От ее качества во многом зависит их лояльность.

Вместе с тем, конкуренция постепенно смещается от предложения отдельных продуктов к развитию партнерств и созданию экосистем. «В 2022 году наш ОФД стал частью системы сервисов для малого бизнеса «Контур.Маркет», которая не просто выполняет требования закона, но становится инструментом повышения эффективности бизнеса: от аналитики разных этапов продаж до полноценного управленческого учета. Новые инструменты и функции, полезные для бизнеса, будут появляться именно в экосисистеме «Контур.Маркета», — приводит пример Дмитрий Шувалов. К слову, рынок ОФД с самого начала развивается в партнерстве с ЦТО и сервисными центрами, обеспечивающими прямой контакт с бизнесом на местах.

Предприниматели до сих пор предпочитают подключать подавляющее большинство касс через экспертов – сервисные центры и центры техобслуживания (ЦТО) в разных уголках страны, которые оперативно и профессионально решают вопросы клиентов, считают в «Платформе ОФД», которая является лидером дистрибуции ОФД и смежных сервисов на рынке.

«На фоне увеличения интереса к сервисам, связанным с ОФД, наблюдается снижение спроса на новую кассовую технику, поскольку рынок ККТ насыщен, на нем высока доля вторичного парка устройств», — говорит Алексей Баров.

При этом, как отмечает Артем Лобзин, ведущий инженер-технолог компании «Тензор», пользователи регулярно обращаются с новыми идеями для автоматизации.

Что ждет ОФД в 2023 году

В 2023 г. можно ожидать сокращения числа операторов фискальных данных по причине ужесточения контроля со стороны ФНС за соблюдением требований 54-ФЗ, уверен Артем Лобзин. Часть ОФД уже находится на грани закрытия, а их клиенты переходят к крупнейшим игрокам рынка.

Будет уменьшаться число торговых предприятий, а значит, и ККТ. «Все ОФД сосредоточатся на продлении касс из своей базы и на предоставлении новых опций для клиентов», — говорит Никита Ерин.

По мнению Антона Румянцева, на фоне сокращения числа касс необходимо сосредоточиться на развитии программ лояльности, продуктов на основе больших данных и улучшении качества работы с текущими клиентами.

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Будет развиваться работа с партнерами-сервисными центрами в регионах, а также расширяться партнерство с игроками рынка больших данных для создания новых сервисов. «Например, у нас уже появился аналитический проект «Чек Индекс», который создан в сотрудничестве с профильными компаниями-экспертами», — рассказывает Алексей Баров.

Влияние маркировки на рынок ОФД в 2023 г. продолжится. С 1 февраля в России начался эксперимент по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной продукции, а также незаконно введенной в оборот табачной и никотиносодержащей продукции. «Это увеличит востребованность комплексных предложений — как простых, так и индивидуальных — для удовлетворения нужд действующих и потенциальных клиентов», — говорит Артем Меликджанян.

Дмитрий Шувалов уверен, что продолжится тренд на создание экосистем — они станут единым инструментом для управления кассами, учетом, бухгалтерией, банкингом и т.д. Крупные операторы уже давно предлагают большой перечень сервисов для бизнеса и бухгалтерии в одном личном кабинете. Ядром таких продуктов остается базовая услуга ОФД.

Результаты исследования

На 1 февраля 2023 г. в России было зарегистрировано 3 638 225 касс. В списке операторов фискальных данных (ОФД) представлено 15 игроков (16 операторов, в том числе 2 лицензии у ПФ «СКБ Контур») — за последний год лицензии лишился «Энвижн Груп». В реестре ФНС России 210 моделей ККТ, которые можно использовать для работы в соответствии с новыми требованиями.

Ключевые игроки рынка ОФД Доли операторов фискальных данных по числу подключенных касс, % Платформа ОФД Такском Первый ОФД Тензор OFD.ru СКБ Контур ОФД-Я Калуга Астрал Другие

Крупнейшим оператором фискальных данных на российском рынке является «Платформа ОФД» — на 1 февраля 2023 г. компания обслуживала 29,9% всех онлайн-касс.

На втором месте, как и в прошлом году, «Такском», на долю которого приходится 13,8% онлайн-касс.

Третье место и 12,1% рынка онлайн-касс у «Первого ОФД».

На четвертом месте «Тензор» — ОФД стабильно занимает 9,5% рынка.

На пятом месте «Петер-Сервис Спецтехнологии» (OFD.RU) — компания обслуживает 9,2% онлайн-касс. На шестом «СКБ Контур» (6,1%), на седьмом — «ОФД-Я» (Ярус) (4,7%), на восьмом — «Калуга Астрал» (3,5%).

В категорию «Другие», на долю которой приходится 11,2% рынка, входят «Яндекс ОФД», «Тандер», «ИнитПро», «Группа Элемент», «Вымпел-Коммуникации», ОФД «Онлайн» и «Информационный центр».

Дополнительные сервисы ОФД

Платформа ОФД Такском Первый ОФД Тензор СКБ Контур OFD.ru Калуга Астрал ОФД-Я Сервисы обмена данными 2,9 2,9 1,1 2,9 2,2 0,8 1,2 0,2 оператор ЭДО 0,8 0,8 0,1 0,9 0,9 0,2 0,5 0 оператор сдачи электронной отчетности в госорганы 0,5 1 0 1 1 0 0,6 0 наличие и доступность в личном кабинете ОФД интеграций фискальных данных с системами внутреннего учета и т.д. (внутренние сервисы по работе с 1С, выгрузке отчетов, сверке отчетности и др.) 0,8 0,6 0,5 0,5 0,3 0,1 0,1 0,2 внешние сервисы-приложения (вне личного кабинета ОФД), разработанные внешними разработчиками для удобства бизнеса: выгрузка данных в телеграм, выгрузка чеков во внешние сервисы и др. 0,8 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0 Аналитические и рекомендательные сервисы 2,7 1,9 2,4 1,3 1 1,4 1 1,5 аналитические и рекомендательные сервисы в личном кабинете ОФД (аналитика по проданным товарам, топ-покупок, сравнение показателей с рынком и пр.) 1 0,9 0,9 0,8 0,8 1 1 1 уникальные сервисы на базе больших данных 0,9 0,5 0,8 0,4 0,1 0 0 0,3 наличие встроенных партнерских сервисов (предоставление отчетности банкам, арендодателям и т.д.) 0,8 0,5 0,7 0,1 0,1 0,4 0 0,2 Работа с системой маркировки 2,2 1,4 1,5 1,5 1,3 0,4 0,6 0,3 монторинг статуса чеков и кодов маркировки в личном кабинете ОФД 0,8 0,2 0,5 0,3 0,4 0,1 0,6 0,1 аналитика по маркированным товарам 0,7 0,6 0,5 0,6 0,3 0,1 0 0,1 комплексное решение по работе с маркировкой (приемка товаров, ввод и вывод их из оборота, включая заказ, получение, распечатку кодов, интеграцию с GTIN, СУЗ, ЛК ЧЗ и др.) 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,2 0 0,1 Функционал, удобство и простота 11,8 8,8 9,2 8,4 6,6 8,2 5,4 4,5 наличие мобильного приложения ОФД 1 1 1 0,5 1 0 0 0 гибкий поиск чеков в личном кабинете ОФД (по типам чеков, тегам в чеках, периодам и др.) 1 1 0,6 0,3 0,3 0,9 0,9 0,6 отправка чеков не только по SMS, но и на мессенджеры 1 0,7 1 1 0,5 1 1 0,4 возможность делать выписки и отчеты разных форматов 1 1 1 0,8 0,2 1 0,5 0,2 мониторинг основных показателей по работе касс в ЛК ОФД (смены, наличие /отсутствие чеков, статусы ФН, ФФД согласно протоколам ФНС и др.) 1 1 0,8 0,4 0,3 0,9 0,4 0,2 мониторинг корректности фискальных документов в ЛК ОФД ( статусы чеков и других фискальных документов, ошибки в них, статусы регистрации касс в ФНС, ошибки в регистрации касс) 1 0 0,4 0 0 0 0,6 0 возможность регистрации и перерегистрации ККТ в личном кабинете ОФД без перехода на сайт ФНС 1 0,7 1 1 0,7 1 1 0,2 автоматизированный учет доходов и расходов ИП/ЮЛ в онлайн-режиме, доступный в личном кабинете клиента 1 0 0 1 0 0 0 0 интеграция с разными кассовыми решениями 1 1 1 1 1 1 0 1 клиентский аудит - оценка и рекомендации для бизнеса по соответствию закону (для крупных клиентов) 0,8 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0 0,1 личный менеджер для крупных клиентов (100 и более касс) 1 1 1 1 1 1 0 1 доступность техподдержки 1 0,9 0,9 0,9 1 0,7 1 0,8 ИТОГО 19,6 15 14,2 14,1 11,1 10,8 8,2 6,5 Источник: CNews Analytics, 2023

Как уже было сказано, главная задача ОФД — передача фискальных данных в ФНС и выполнение требований маркировки по передаче данных в «Честный Знак». Однако операторы активно развивают дополнительные сервисы. Лидером по их количеству и качеству уже который год является «Платформа ОФД». В 2023 г. компания набрала 2,9 из 4 возможных баллов в категории «Сервисы обмена данными», 2,7 из 3 возможных баллов в категории «Аналитические и рекомендательные сервисы», 2,2 из 3 возможных баллов за «Работу с системой маркировки» и 11,8 из 12 возможных баллов за «Функционал, удобство и простоту».

На втором месте, как и в прошлом году, «Такском». Его сильной стороной являются сервисы обмена документами, но ОФД мог бы усовершенствовать функционал мониторинга статуса чеков и кодов маркировки в личном кабинете, а также наладить мониторинг корректности фискальных документов в ЛК ОФД и автоматизированный учет доходов и расходов ИП/ЮЛ в онлайн-режиме.

На третьем месте «Первый ОФД». Он не является оператором сдачи электронной отчетности в госорганы, зато предлагает широкий набор сервисов на базе больших данных, встроенные партнерские сервисы и удобное мобильное приложение.

По совокупности показателей лидером ежегодного рейтинга ОФД в 2023 г. является «Платформа ОФД» (37,54 балла) — как и в прошлом году, компания занимает первое место как по числу подключенных онлайн-касс (17,94 балла), так и по количеству и качеству дополнительных сервисов (19,6 балла).

CNews Analytics: рейтинг операторов фискальных данных 2023 Почти 90% рынка занимают 8 крупнейших ОФД. Их показатели приведены в баллах согласно методике Масштаб бизнеса Сервисы обмена данными Аналитические и рекомендательные сервисы Работа с системой маркировки Функционал, удобство и простота 17,94 2,9 2,7 2,2 11,8 8,28 2,9 1,9 1,4 8,8 7,26 1,1 2,4 1,5 9,2 5,7 2,9 1,3 1,5 8,4 5,46 0,8 1,4 0,4 8,2 3,66 2,2 1 1,3 6,6 2,1 1,2 1 0,6 5,4 2,82 0,2 1,5 0,3 4,5

На втором месте «Такском» (23,28 балла) — несмотря на то, что доля рынка оператора за последний год немного сократилась (8,28 баллов), он находится в числе лидеров по показателям функциональности, удобства и простоты дополнительных сервисов (15 баллов).

На третьем месте, как и год назад, «Первый ОФД» — компания стабильно удерживает около 12% рынка онлайн-касс (7,26 баллов), однако ей можно было бы уделять больше внимания развитию дополнительных сервисов (14,2 балла).

Методика рейтинга

При подготовке рейтинга операторов фискальных данных CNews использовались данные опроса крупнейших ОФД. Компании «Энергетические системы и коммуникации» («Первый ОФД») и ОФД «Ярус» не ответили на запрос CNews, поэтому при расчете их показателей использовались открытые данные и экспертные оценки. В качественной оценке ОФД принимали участие в том числе представители сервисных центров — партнеров операторов.

Основным показателем развития бизнеса ОФД является число подключенных онлайн-касс. Вес этого показателя в суммарной оценке ОФД, как и в прошлом году, составляет 0,6.

Дополнительные сервисы для клиентов ОФД были разбиты на 3 группы, каждая из которых имеет весовой коэффициент 0,1. Показатели качества услуг оценивались по 10-балльной шкале. Баллы, набранные участниками рейтинга в каждой группе, учитывались в общем показателе с коэффициентом 0,1.

В группу «Сервисы обмена данными» были включены услуги оператора электронного документооборота (ЭДО), оператора сдачи электронной отчетности в госорганы, внутренние сервисы по работе с 1С, выгрузке отчетов, сверке отчетности и др. и внешние сервисы-приложения, разработанные внешними разработчиками для удобства бизнеса: выгрузка данных в телеграм, выгрузка чеков во внешние сервисы и др.

Во вторую группу «Аналитические и рекомендательные сервисы» были включены сервисы в личном кабинете ОФД (аналитика по проданным товарам, топ-покупок, сравнение показателей с рынком и пр.), уникальные сервисы на базе больших данных и встроенные партнерские сервисы (предоставление отчетности банкам, арендодателям и т.д.).

Группа «Работа с системой маркировки» включает в себя мониторинг статуса чеков и кодов маркировки в личном кабинете ОФД, аналитику по маркированным товарам, комплексное решение по работе с маркировкой (приемка документов, списание кодов маркировки, интеграция с ЭДО, ОФД, СУЗ, ЛК ЧЗ и др.).

В группе «Функционал, удобство и простота» учитываются наличие мобильного приложения, возможность гибкого поиска чеков в личном кабинете (по типам чеков, тегам в чеках, периодам и др.), отправки чеков не только по SMS, но и на мессенджеры, возможность делать выписки и отчеты разных форматов, осуществлять мониторинг основных показателей по работе касс в ЛК (смены, наличие/отсутствие чеков, статусы ФН, ФФД согласно протоколам ФНС и др.), мониторинг корректности фискальных документов в ЛК (статусы чеков и других фискальных документов, ошибки в них, статусы регистрации касс в ФНС, ошибки в регистрации касс), возможность регистрации и перерегистрации ККТ в личном кабинете без перехода на сайт ФНС, автоматизированный учет доходов и расходов ИП/ЮЛ в онлайн-режиме, доступный в личном кабинете клиента, интеграция с разными кассовыми решениями, клиентский аудит для крупных клиентов — оценка и рекомендации для бизнеса по соответствию закону, личный менеджер для крупных клиентов, а также доступность техподдержки (итоги обзвона по номерам телефонов операторов на сайте в разное время суток, по результатам которого была выведена средняя продолжительность дозвона в техподдержку, проведено ранжирование по времени дозвона).

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