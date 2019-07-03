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«Яндекс.деньги» помогут накопить бонусные баллы на конкретную цель

Интернет Веб-сервисы

Пользователи «Яндекс.денег» теперь могут копить бонусные баллы сервиса на конкретную цель — например, на покупку нового велосипеда или оплату онлайн-курсов английского языка. Об этом CNews сообщили в пресс-службе сервиса.

Когда человек приблизится к запланированной сумме накопления, «Яндекс.деньги» добавят недостающее количество баллов, и пользователь сможет рассчитаться ими за покупку. 1 балл «Яндекс.денег» равен 1 руб. Накопленными баллами можно оплатить до 100% стоимости покупки.

«Прошлой осенью мы стали начислять кэшбэк баллами за оплату покупок через "Яндекс.деньги". Теперь пользователь может копить баллы на конкретную цель, а мы поддержим на пути к ней — добавим недостающую сумму, когда человек накопит определенное количество баллов. Кроме этого подарка, целеустремленный пользователь получит еще и возможность оплатить баллами 100% стоимости покупки, не потратив ни рубля», — сказала Алла Савченко, руководитель департамента развития продуктов «Яндекс.денег».

Воспользоваться новой возможностью можно на сайте сервиса — в разделе «Кэшбэк и скидки». Чтобы начать копить баллы, нужно нажать на кнопку «Поставить цель». После этого пользователь сможет выбрать категорию товара или услуги, на которую собирается копить, а еще ему нужно будет указать название и стоимость покупки. Сервис автоматически подберет онлайн-площадки, на которых человек сможет заплатить баллами за выбранный товар или услугу.

«Яндекс.деньги» сразу покажут, сколько баллов предстоит накопить, и сколько сервис добавит. Количество подарочных баллов считается по формуле: стоимость покупки минус число уже имеющихся у пользователя баллов поделить на 12. Например, если человек решит накопить 12 тыс. баллов, а на его счете 0 баллов — потребуется набрать 11 тыс. баллов, а еще 1 тыс. сервис добавит. В разделе «Кэшбэк и скидки» можно в любой момент посмотреть, сколько баллов уже накоплено и сколько осталось до поставленной цели.

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