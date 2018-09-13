Ofd.ru расширил функциональность конструктора отчетов

Ofd.ru, оператор фискальных данных, расширил функциональность конструктора отчетов для клиентов. В новой версии у пользователей личного кабинета клиента (ЛКК) появилась возможность в отчете выбирать не только дату выгрузки чеков, начиная с первого дня работы кассы, но и временной интервал, формат фискальных документов (1.0 ,1.05, 1.1). Пользователь ЛКК также может выбрать любой тип фискального документа: открытие или закрытие смены, отчет о регистрации, перерегистрации, архивации фискальных накопителей.

Внутри отчетов теперь можно посмотреть суммы по каждой смене отдельно и промежуточные итоги по сменам. В выгружаемых отчетах появилась ссылки на чеки, в которые можно перейти прямо из отчета. Расширена функциональность выбора касс. Для тех, у кого большое количество контрольно-кассовой техники теперь стало удобнее выбирать и сортировать кассы.

Благодаря проведенной модернизации отчетов скорость формирования любого из них, даже сложного и за длительный период времени, значительно выросла. Простые отчеты формируются за доли секунд, время ожидания сложного отчета – не более минуты.

«Расширенная функциональность конструктора отчетов и график замены фискальных накопителей делают работу бухгалтеров, предпринимателей и других пользователей наших продуктов по-настоящему удобной. Мы постоянно совершенствуем и модернизируем наши продукты, чтобы даже только что подключившийся клиент без опыта работы смог быстро и легко настроить работу с онлайн-кассами и получать всю необходимую аналитику и отчеты за секунды», – сказал директор Ofd.ru Антон Румянцев.