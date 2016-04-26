Инфографика: Решения Hitachi для SAP HANA
Глубокая трансформация
бизнес-процессов, пришедшая с цифровым преобразованием технологий, неизбежно
ведет к тому, что рано или поздно на рынке останутся только те компании,
которые вовремя научились анализировать постоянно растущие объемы собственных
данных и совершенствовать свою корпоративную стратегию на основе этих анализов
и предсказаний. Согласно прогнозу IDC, к 2020 г. доходы компаний от внедрения
инициатив цифровой трансформации и анализа собственных данных увеличатся более
чем в 100 раз. Своевременное внедрение современных инструментов бизнес-анализа
класса SAP HANA требует осмысленного
подхода к выбору оптимальных конвергентных платформ с высокой
производительностью и возможностью гибкого масштабирования при сохранении низкой
стоимости обслуживания. Решения на базе Hitachi Unified Compute Platform для SAP HANA оптимально соответствуют
этим критериям.