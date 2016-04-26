 
Статья

Инфографика: Решения Hitachi для SAP HANA

data
мобильная версия
, Текст: Наталья Анищук

Глубокая трансформация бизнес-процессов, пришедшая с цифровым преобразованием технологий, неизбежно ведет к тому, что рано или поздно на рынке останутся только те компании, которые вовремя научились анализировать постоянно растущие объемы собственных данных и совершенствовать свою корпоративную стратегию на основе этих анализов и предсказаний. Согласно прогнозу IDC, к 2020 г. доходы компаний от внедрения инициатив цифровой трансформации и анализа собственных данных увеличатся более чем в 100 раз. Своевременное внедрение современных инструментов бизнес-анализа класса SAP HANA требует осмысленного подхода к выбору оптимальных конвергентных платформ с высокой производительностью и возможностью гибкого масштабирования при сохранении низкой стоимости обслуживания. Решения на базе Hitachi Unified Compute Platform для SAP HANA оптимально соответствуют этим критериям.

hitachi.jpg


Максим Сохань, "АМДтехнологии": О рынке ЦОД