CNewsMarket подготовил рейтинг российских сервисов для обеспечения беспроводного доступа в интернет. Российские телеком-провайдеры предлагают бизнесу решения для подключения пользователя к публичным Wi-Fi сетям с обязательной идентификацией личности и устройства, с которого он заходит в сеть. Помимо обеспечения авторизации, поставщики услуги предоставляют также возможности для настройки доступа и набор инструментов для анализа и контроля трафика.
CNewsMarket опубликовал первый в России обзор телеком-решений для организации подключения к сети интернет на основе беспроводной Wi-Fi-технологии. Сервис широко востребован бизнесом для организации мобильных рабочих мест и предприятиями сферы обслуживания для обеспечения гостевого доступа, в первую очередь гостиницами, ТРЦ, общепитом, фитнес-центрами, медицинскими учреждениями и т.п. Следующая группа потребителей Wi-Fi-доступа — m2m-устройства розничных и банковских сетей, в том числе банкоматы, платежные терминалы, вендинговые аппараты, паркоматы и почтоматы.
Решения класса «Wi-Fi для бизнеса» должны обеспечивать беспроводной доступ в интернет в полном соответствии положениями Федерального закона № 97-ФЗ от 5 мая 2014 г., а также Постановлениями Правительства РФ № 758 от 31 июля 2014 г. и № 801 от 12 августа 2014 г. Эти и другие нормативно-правовые акты требуют от организаторов публичного доступа в интернет через сеть Wi-Fi осуществлять обязательную идентификацию пользователей, блокировать запрещенные ресурсы и хранить архивы с данными о характере подключения и mac–адресе пользовательского устройства.
Телеком-провайдеры, оказывающие услугу гостевого расширяют функциональность решения и создают дополнительную ценность для бизнеса за счет брендирования приветственных страниц (что особенно актуально для гостевого Wi-Fi), предоставления инструментов для сбора статистики и анализа посещаемости, интеграции с корпоративными ИС (рабочие календари, CRM и т.п.) и механизмов контроля интернет-активностей пользователей.
Аналитики CNewsMarket впервые на российском рынке сравнили функциональные возможности услуги Wi-Fi для бизнеса, предоставляемой российскими операторами связи. Итоговый рейтинг учитывает базовые возможности (например, контент-фильтрацию, управление настройками сетей и политик доступа, кастомизацию и др.), аналитический инструментарий (сбор статистики, итогов обратной связи и т.п.), а также качество технической поддержки, интеграции, поддержку протоколов и ряд других критериев.
Результаты рейтинга
Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».
Сравнение решений проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:
1. Функциональность:
- Настройки фильтров и ограничений
- Поддерживаемые интеграции и протоколы
- Возможности установки
- Виды авторизации
- Геолокация
- Возможности для отправки СМС абонентам
- Кастомизация
- Аналитические инструменты
2. Безопасность:
- Шифрование трафика WPA3
- Шифрование трафика WPA2
- Соответствие требованиям ФЗ-152
- Разделение ролей и прав администраторов
3. Поддержка:
- Техподдержка в режиме 24/7
- Демонстрационная версия Личного Кабинета
- Онлайн-инструкция
- Видео-инструкция
- SLA на техподдержку
- Создание trouble ticket через Личный кабинет/веб интерфейс услуги
- Отслеживание статуса trouble ticket через Личный кабинет/веб интерфейс услуги
- Длительность бесплатного тестового периода услуги
Лидером рейтинга CNews «Wi-Fi для бизнеса» признано решение «Управляемый Wi-Fi» от «Билайна». Оператор связи предоставляет мощный инструмент для организации каналов коммуникации и выполняет полный комплекс работ по организации точек доступа в полном соответствии с требованиями российского законодательства. Широкие возможности для настройки фильтров и контроля прав доступа, а также поддержка клиентов в режиме 24/7.
Отдельного внимания заслуживает крайне функциональный личный кабинет с возможностью организации рекламных кампаний, мониторингом сервиса, управлением фильтрацией трафика и обратной связью с командой разработки.
Второе место — у телеком-провайдера Global Hotspot. Среди сильных сторон решения — преднастроенные интеграции Wi-Fi-сетей с большинством систем управления гостиницей, продвинутые возможности для организации беспроводной связи на больших территориях (навигация, сбор статистики по зонам), богатые настройки для кастомизации портала авторизации.
Третье место — у решения Wi-Fi.Click (ГК «Связь») — системы Wi-Fi авторизации с использованием биометрических данных с применением нейронных сетей и алгоритмов компьютерного зрения. Решение удовлетворяет требованиям об обязательной идентификации ФЗ «Об информации, предоставляет возможности для настройки для таргетинга рекламы на популярных интернет-площадках и позволяет собирать подробную статистику посещаемости для анализа аудитории.
Правила начисления баллов
Рейтинг построен по балльной системе. Каждому решению начислены баллы в соответствии с таблицей. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.
