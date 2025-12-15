Интеграция
CNewsMarket подготовил рейтинг российских сервисов для обеспечения беспроводного доступа в интернет. Российские телеком-провайдеры предлагают бизнесу решения для подключения пользователя к публичным Wi-Fi сетям с обязательной идентификацией личности и устройства, с которого он заходит в сеть. Помимо обеспечения авторизации, поставщики услуги предоставляют также возможности для настройки доступа и набор инструментов для анализа и контроля трафика.

CNewsMarket опубликовал первый в России обзор телеком-решений для организации подключения к сети интернет на основе беспроводной Wi-Fi-технологии. Сервис широко востребован бизнесом для организации мобильных рабочих мест и предприятиями сферы обслуживания для обеспечения гостевого доступа, в первую очередь гостиницами, ТРЦ, общепитом, фитнес-центрами, медицинскими учреждениями и т.п. Следующая группа потребителей Wi-Fi-доступа — m2m-устройства розничных и банковских сетей, в том числе банкоматы, платежные терминалы, вендинговые аппараты, паркоматы и почтоматы.

Решения класса «Wi-Fi для бизнеса» должны обеспечивать беспроводной доступ в интернет в полном соответствии положениями Федерального закона № 97-ФЗ от 5 мая 2014 г., а также Постановлениями Правительства РФ № 758 от 31 июля 2014 г. и № 801 от 12 августа 2014 г. Эти и другие нормативно-правовые акты требуют от организаторов публичного доступа в интернет через сеть Wi-Fi осуществлять обязательную идентификацию пользователей, блокировать запрещенные ресурсы и хранить архивы с данными о характере подключения и mac–адресе пользовательского устройства.

Телеком-провайдеры, оказывающие услугу гостевого расширяют функциональность решения и создают дополнительную ценность для бизнеса за счет брендирования приветственных страниц (что особенно актуально для гостевого Wi-Fi), предоставления инструментов для сбора статистики и анализа посещаемости, интеграции с корпоративными ИС (рабочие календари, CRM и т.п.) и механизмов контроля интернет-активностей пользователей.

Аналитики CNewsMarket впервые на российском рынке сравнили функциональные возможности услуги Wi-Fi для бизнеса, предоставляемой российскими операторами связи. Итоговый рейтинг учитывает базовые возможности (например, контент-фильтрацию, управление настройками сетей и политик доступа, кастомизацию и др.), аналитический инструментарий (сбор статистики, итогов обратной связи и т.п.), а также качество технической поддержки, интеграции, поддержку протоколов и ряд других критериев.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Рейтинг решений «Wi-Fi для бизнеса»

Подробнее: Обзор «Wi-Fi для бизнеса 2025»

Функциональность
Безопасность
Поддержка

370
60
85
325
60
65
291
60
85

260
60
65
235
60
65
240
60
55

Источник: ИТ-маркетплейс CNewsMarket, 2025 г.

Сравнение решений проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность:

  • Настройки фильтров и ограничений
  • Поддерживаемые интеграции и протоколы
  • Возможности установки
  • Виды авторизации
  • Геолокация
  • Возможности для отправки СМС абонентам
  • Кастомизация
  • Аналитические инструменты

2. Безопасность:

  • Шифрование трафика WPA3
  • Шифрование трафика WPA2
  • Соответствие требованиям ФЗ-152
  • Разделение ролей и прав администраторов

3. Поддержка:

  • Техподдержка в режиме 24/7
  • Демонстрационная версия Личного Кабинета
  • Онлайн-инструкция
  • Видео-инструкция
  • SLA на техподдержку
  • Создание trouble ticket через Личный кабинет/веб интерфейс услуги
  • Отслеживание статуса trouble ticket через Личный кабинет/веб интерфейс услуги
  • Длительность бесплатного тестового периода услуги

Топ-5 решений «Wi-Fi для бизнеса 2025»

Рейтинг
Компания
Платформа
Итоговый балл
1
билайн
Управляемый Wi-Fi
515
2
Global Hotspot
Платформа «Global Hotspot»
450
3
ГК «Связь»
Wi-Fi.Click
436
4
Мегафон
Wi-Fi c авторизацией
385
5
МТС
  Wi-Fi для бизнеса  
360

Источник: CNewsMarket, 2025 г. Полная версия

Лидером рейтинга CNews «Wi-Fi для бизнеса» признано решение «Управляемый Wi-Fi» от «Билайна». Оператор связи предоставляет мощный инструмент для организации каналов коммуникации и выполняет полный комплекс работ по организации точек доступа в полном соответствии с требованиями российского законодательства. Широкие возможности для настройки фильтров и контроля прав доступа, а также поддержка клиентов в режиме 24/7.
Отдельного внимания заслуживает крайне функциональный личный кабинет с возможностью организации рекламных кампаний, мониторингом сервиса, управлением фильтрацией трафика и обратной связью с командой разработки.

Второе место — у телеком-провайдера Global Hotspot. Среди сильных сторон решения — преднастроенные интеграции Wi-Fi-сетей с большинством систем управления гостиницей, продвинутые возможности для организации беспроводной связи на больших территориях (навигация, сбор статистики по зонам), богатые настройки для кастомизации портала авторизации.

Третье место — у решения Wi-Fi.Click (ГК «Связь») — системы Wi-Fi авторизации с использованием биометрических данных с применением нейронных сетей и алгоритмов компьютерного зрения. Решение удовлетворяет требованиям об обязательной идентификации ФЗ «Об информации, предоставляет возможности для настройки для таргетинга рекламы на популярных интернет-площадках и позволяет собирать подробную статистику посещаемости для анализа аудитории.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому решению начислены баллы в соответствии с таблицей. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий
Правило начисления баллов

1.     Возможности установки


▪        Установка оборудования вместе с услугой («под ключ»)

▪        Установка оборудования вместе с услугой («под ключ») на подвижных объектах (мобильных точках доступа)

▪        Установка в мобильном оборудовании от 2-х сим-карт

▪        Организация Wi-Fi под ключ для промышленных объектов с требованиями к оборудованию классов защиты IP65 и/или IP67

▪        Возможность использовать оборудование клиента


2.     Соблюдение требований безопасности


▪        Шифрование трафика WPA3

▪        Шифрование трафика WPA2

▪        Соответствие требованиям ФЗ-152

▪        Разделение ролей и прав администраторов


3.     Аналитические возможности


▪        Статистика Wi-Fi сети с возможностью сбора по этажам и/или другим зонам объекта клиента за любой период времени работы услуги в онлайн-режиме в виде графиков и таблиц

▪        Создание опросов и сбор итоговой аналитики в онлайн режиме через клиентский личный кабинет/веб-интерфейс

▪        Сбор обратной связи пользователей сети Wi-Fi через приветственную страницу с помощью Личного кабинета/веб страницы


4.     Техподдержка в режиме 24/7
15 баллов за каждый вариант

1.     Настройки фильтров и ограничений


▪        Настройка контент-фильтрации из Личного кабинета/веб-интерфейса/клиентом

▪        Организация белых и чёрных списков пользователей в онлайн режиме через личный кабинет/веб-интерфейс

▪        Ограничение скорости через Wi-Fi сеть для отдельных приложений

▪        Использование DPI для категоризации трафика Wi-Fi

▪        Обновление категорий фильтрации контента (DPI) в реальном времени

▪        Поддержка приоритезации трафика на Wi-Fi

▪        Поддержка QoS

▪        Настройка ваучеров тарифных планов для конечных пользователей сети Wi-Fi из личного кабинета/веб-интерфейса

▪        Ограничение доступа к Wi-Fi сети по расписанию настраиваемая клиентом из личного кабинета/веб-интерфейса


2.     Интеграции и протоколы


▪        Поддержка Wi-Fi 6

▪        Поддержка Wi-Fi 6E

▪        Интеграция с PMS-системой Logus

▪        Интеграция с PMS-системой Fidelio

▪        Интеграция с PMS-системой Opera


3.     Дополнительная функциональность


▪        Авторизация через mobile id

▪        Авторизация через Альфа id

▪        Геолокация/расположение точек доступа на картах помещений

▪        Геолокация/расположение точек на картах Яндекс

▪        Отправка СМС на абонентов, через несколько минут после подключения услуги Wi-Fi через личный кабинет/веб-интерфейс

▪        Отправка СМС на абонентов, подключавшихся к сети Wi-Fi за выбранный период через личный кабинет/веб-интерфейс

▪        Отправка СМС на выбранную базу через личный кабинет/веб-интерфейс


4.     Кастомизация и настройки


▪        Таргетированная реклама при подключении по типам устройств и ПО в онлайн-режиме через Личный кабинет/веб-интерфейс

▪        Настройка из Личного кабинета рекламы по расписанию в гостевой сети

▪        Онлайн-календарь рекламных активностей

▪        Кастомизация (брендирование) страницы идентификации в личном кабинете/веб-интерфейсе в онлайн режиме


5.     Обучение и поддержка


▪        Демонстрационная версия Личного Кабинета

▪        Онлайн-инструкция

▪        Видео-инструкция

▪        SLA на техподдержку

▪        Создание trouble ticket через Личный кабинет/веб интерфейс услуги

▪        Отслеживание статуса trouble ticket через Личный кабинет/веб интерфейс услуги
10 баллов за каждый вариант
Реализовано частично
5 баллов
По запросу; требуется доработка; реализовано в отдельном решении
1 балл
Количество дней, в течение которых можно бесплатно тестировать решение

1-30 дней = 10 баллов

Более 30 дней = 15 баллов

Бессрочно = 20 баллов

Перейти к обзору «Wi-Fi для бизнеса 2025»

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «Wi-Fi для бизнеса» в теме письма.

