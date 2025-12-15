CNewsMarket подготовил рейтинг российских сервисов для обеспечения беспроводного доступа в интернет. Российские телеком-провайдеры предлагают бизнесу решения для подключения пользователя к публичным Wi-Fi сетям с обязательной идентификацией личности и устройства, с которого он заходит в сеть. Помимо обеспечения авторизации, поставщики услуги предоставляют также возможности для настройки доступа и набор инструментов для анализа и контроля трафика.

CNewsMarket опубликовал первый в России обзор телеком-решений для организации подключения к сети интернет на основе беспроводной Wi-Fi-технологии. Сервис широко востребован бизнесом для организации мобильных рабочих мест и предприятиями сферы обслуживания для обеспечения гостевого доступа, в первую очередь гостиницами, ТРЦ, общепитом, фитнес-центрами, медицинскими учреждениями и т.п. Следующая группа потребителей Wi-Fi-доступа — m2m-устройства розничных и банковских сетей, в том числе банкоматы, платежные терминалы, вендинговые аппараты, паркоматы и почтоматы.

Решения класса «Wi-Fi для бизнеса» должны обеспечивать беспроводной доступ в интернет в полном соответствии положениями Федерального закона № 97-ФЗ от 5 мая 2014 г., а также Постановлениями Правительства РФ № 758 от 31 июля 2014 г. и № 801 от 12 августа 2014 г. Эти и другие нормативно-правовые акты требуют от организаторов публичного доступа в интернет через сеть Wi-Fi осуществлять обязательную идентификацию пользователей, блокировать запрещенные ресурсы и хранить архивы с данными о характере подключения и mac–адресе пользовательского устройства.

Телеком-провайдеры, оказывающие услугу гостевого расширяют функциональность решения и создают дополнительную ценность для бизнеса за счет брендирования приветственных страниц (что особенно актуально для гостевого Wi-Fi), предоставления инструментов для сбора статистики и анализа посещаемости, интеграции с корпоративными ИС (рабочие календари, CRM и т.п.) и механизмов контроля интернет-активностей пользователей.

Аналитики CNewsMarket впервые на российском рынке сравнили функциональные возможности услуги Wi-Fi для бизнеса, предоставляемой российскими операторами связи. Итоговый рейтинг учитывает базовые возможности (например, контент-фильтрацию, управление настройками сетей и политик доступа, кастомизацию и др.), аналитический инструментарий (сбор статистики, итогов обратной связи и т.п.), а также качество технической поддержки, интеграции, поддержку протоколов и ряд других критериев.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Сравнение решений проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность:

Настройки фильтров и ограничений

Поддерживаемые интеграции и протоколы

Возможности установки

Виды авторизации

Геолокация

Возможности для отправки СМС абонентам

Кастомизация

Аналитические инструменты

2. Безопасность:

Шифрование трафика WPA3

Шифрование трафика WPA2

Соответствие требованиям ФЗ-152

Разделение ролей и прав администраторов

3. Поддержка:

Техподдержка в режиме 24/7

Демонстрационная версия Личного Кабинета

Онлайн-инструкция

Видео-инструкция

SLA на техподдержку

Создание trouble ticket через Личный кабинет/веб интерфейс услуги

Отслеживание статуса trouble ticket через Личный кабинет/веб интерфейс услуги

Длительность бесплатного тестового периода услуги

Топ-5 решений «Wi-Fi для бизнеса 2025» Рейтинг Компания Платформа Итоговый балл 1 билайн Управляемый Wi-Fi 515 2 Global Hotspot Платформа «Global Hotspot» 450 3 ГК «Связь» Wi-Fi.Click 436 4 Мегафон Wi-Fi c авторизацией 385 5 МТС Wi-Fi для бизнеса 360

Лидером рейтинга CNews «Wi-Fi для бизнеса» признано решение «Управляемый Wi-Fi» от «Билайна». Оператор связи предоставляет мощный инструмент для организации каналов коммуникации и выполняет полный комплекс работ по организации точек доступа в полном соответствии с требованиями российского законодательства. Широкие возможности для настройки фильтров и контроля прав доступа, а также поддержка клиентов в режиме 24/7.

Отдельного внимания заслуживает крайне функциональный личный кабинет с возможностью организации рекламных кампаний, мониторингом сервиса, управлением фильтрацией трафика и обратной связью с командой разработки.

Второе место — у телеком-провайдера Global Hotspot. Среди сильных сторон решения — преднастроенные интеграции Wi-Fi-сетей с большинством систем управления гостиницей, продвинутые возможности для организации беспроводной связи на больших территориях (навигация, сбор статистики по зонам), богатые настройки для кастомизации портала авторизации.

Третье место — у решения Wi-Fi.Click (ГК «Связь») — системы Wi-Fi авторизации с использованием биометрических данных с применением нейронных сетей и алгоритмов компьютерного зрения. Решение удовлетворяет требованиям об обязательной идентификации ФЗ «Об информации, предоставляет возможности для настройки для таргетинга рекламы на популярных интернет-площадках и позволяет собирать подробную статистику посещаемости для анализа аудитории.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому решению начислены баллы в соответствии с таблицей. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов 1. Возможности установки

▪ Установка оборудования вместе с услугой («под ключ») ▪ Установка оборудования вместе с услугой («под ключ») на подвижных объектах (мобильных точках доступа) ▪ Установка в мобильном оборудовании от 2-х сим-карт ▪ Организация Wi-Fi под ключ для промышленных объектов с требованиями к оборудованию классов защиты IP65 и/или IP67 ▪ Возможность использовать оборудование клиента

2. Соблюдение требований безопасности

▪ Шифрование трафика WPA3 ▪ Шифрование трафика WPA2 ▪ Соответствие требованиям ФЗ-152 ▪ Разделение ролей и прав администраторов

3. Аналитические возможности

▪ Статистика Wi-Fi сети с возможностью сбора по этажам и/или другим зонам объекта клиента за любой период времени работы услуги в онлайн-режиме в виде графиков и таблиц ▪ Создание опросов и сбор итоговой аналитики в онлайн режиме через клиентский личный кабинет/веб-интерфейс ▪ Сбор обратной связи пользователей сети Wi-Fi через приветственную страницу с помощью Личного кабинета/веб страницы

4. Техподдержка в режиме 24/7

15 баллов за каждый вариант 1. Настройки фильтров и ограничений

▪ Настройка контент-фильтрации из Личного кабинета/веб-интерфейса/клиентом ▪ Организация белых и чёрных списков пользователей в онлайн режиме через личный кабинет/веб-интерфейс ▪ Ограничение скорости через Wi-Fi сеть для отдельных приложений ▪ Использование DPI для категоризации трафика Wi-Fi ▪ Обновление категорий фильтрации контента (DPI) в реальном времени ▪ Поддержка приоритезации трафика на Wi-Fi ▪ Поддержка QoS ▪ Настройка ваучеров тарифных планов для конечных пользователей сети Wi-Fi из личного кабинета/веб-интерфейса ▪ Ограничение доступа к Wi-Fi сети по расписанию настраиваемая клиентом из личного кабинета/веб-интерфейса

2. Интеграции и протоколы

▪ Поддержка Wi-Fi 6 ▪ Поддержка Wi-Fi 6E ▪ Интеграция с PMS-системой Logus ▪ Интеграция с PMS-системой Fidelio ▪ Интеграция с PMS-системой Opera

3. Дополнительная функциональность

▪ Авторизация через mobile id ▪ Авторизация через Альфа id ▪ Геолокация/расположение точек доступа на картах помещений ▪ Геолокация/расположение точек на картах Яндекс ▪ Отправка СМС на абонентов, через несколько минут после подключения услуги Wi-Fi через личный кабинет/веб-интерфейс ▪ Отправка СМС на абонентов, подключавшихся к сети Wi-Fi за выбранный период через личный кабинет/веб-интерфейс ▪ Отправка СМС на выбранную базу через личный кабинет/веб-интерфейс

4. Кастомизация и настройки

▪ Таргетированная реклама при подключении по типам устройств и ПО в онлайн-режиме через Личный кабинет/веб-интерфейс ▪ Настройка из Личного кабинета рекламы по расписанию в гостевой сети ▪ Онлайн-календарь рекламных активностей ▪ Кастомизация (брендирование) страницы идентификации в личном кабинете/веб-интерфейсе в онлайн режиме

5. Обучение и поддержка

▪ Демонстрационная версия Личного Кабинета ▪ Онлайн-инструкция ▪ Видео-инструкция ▪ SLA на техподдержку ▪ Создание trouble ticket через Личный кабинет/веб интерфейс услуги ▪ Отслеживание статуса trouble ticket через Личный кабинет/веб интерфейс услуги ▪ Отслеживание статуса trouble ticket через Личный кабинет/веб интерфейс услуги 10 баллов за каждый вариант Реализовано частично 5 баллов По запросу; требуется доработка; реализовано в отдельном решении 1 балл Количество дней, в течение которых можно бесплатно тестировать решение 1-30 дней = 10 баллов Более 30 дней = 15 баллов Бессрочно = 20 баллов Бессрочно = 20 баллов

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «Wi-Fi для бизнеса» в теме письма.