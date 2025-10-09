Разработана программа выпуска в России радиоэлектронных деталей. В нее вложат более 73 миллиардов

В России разработана новая программа развития пассивной электроники. До 2036 г. ее финансирование может составить около 73 млрд руб. Будут также разработаны меры поддержки для производителей этих изделий.

73 «пассивных» миллиарда

Как стало известно CNews, в развитие пассивной электроники в России до 2036 г. вложат примерно 73,1 млрд руб. Это следует из комплексной программы «Развитие пассивной электроники на период 2025-2036 гг.», с которой ознакомился CNews.

Программу разработал Фонд перспективных исследований (ФПИ). Согласно презентации, общий объем финансирования программы составит около 73,1 млрд руб. В 2026 г. потребуется 3,65 млрд руб., в 2027 г. объем финансирования уже кратно вырастет до 14,6 млрд руб.

В 2028-2029 гг. будет выделено по 10,96 млрд руб. ежегодно. В 2030 г. объем немного уменьшится и составит 7,3 млрд руб. И наибольшая часть заложена на 2031-2036 гг. — около 25,6 млрд руб.

Однако объем финансирования может быть скорректирован, отмечают в ФПИ.

Активные электронные компоненты, например, транзисторы и диоды, могут генерировать или усиливать электрическую энергию, или контролировать направление электротока.

Пассивные электронные компоненты или ПЭК таими способностями не обладают. Они более распространены, чем активные. В их число входят, например, резисторы, конденсаторы и индуктивные элементы – катушки, трансформаторы, дроссели.

xb100 / FreePik Разработана программа развития пассивной электроники

«В рамках реализации государственной политики в области промышленности Министерство действительно ведет работу по разработке комплексной программы развития производства пассивных электронных компонентов и электротехнических изделий», — рассказали CNews представители Минпромторга.

Финансирование программы предусмотрено в рамках действующих механизмов государственной поддержки промышленности. А ее реализация запланирована «на ближайшее время», добавили в ведомстве.

Что включает программа

Программа включает семь направлений, среди которых печатные платы, кабели и провода, электродвигатели, автоматические выключатели или прочие коммутационные изделия, электромагнитные реле, первичные и вторичные химические источники тока, а также источники вторичного электропитания.

Программа развития пассивной электроники предполагает создание 105 новых типов электронных компонентов. Для этого планируется запустить 73 проекта для освоения производство новых типов компонентов. Предполагается провести 41 проект по развитию производственной и исследовательской инфраструктуры.

Помимо этого, программа предполагает ряд работ по развитию электротехники. Планируется расширение номенклатуры ЭКБ в этом направлении на 94 позиций. Для этого будет запущено 48 работ.

Результаты работ

В качестве результатов комплексной программы в ФПИ привели разработку и обеспечение серийного выпуска ключевых продуктов пассивной электроники и электротехники для стратегически важных отраслей промышленности. Также будут созданы передовые промышленные организации для выпуска такой продукции.

А доля российской пассивной электроники и электротехники к 2036 г. должна составить 90%. При этом уровень локализации ключевых продуктов должен составить не менее 70%, следует из презентации.

Также программа предполагает разработку предложений по нормативно-правовым актам, направленным на стимулирование спроса на пассивную электронику.

Мнение рынка

«Занять 90% внутреннего рынка пассивных электронных компонентов не реально, не нужно и даже вредно», — считает глава Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.



По его мнению, если серьезно рассматривать такую цель, то она будет «отвлекать огромные ресурсы из других направлений и задач, которые имеют первостепенное значение». «В пассивных компонентах нужно сосредоточиться на технологиях, которые нужны для развития силовой и СВЧ-электроники, в этих направлениях есть критически важные задачи, связанные с пассивными компонентами, — продолжает он. — Стандартные компоненты общего применения доступны от десятков производителей из многих стран, на них нет санкционных ограничений, заниматься их импортозамещением это распылять ресурсы».

Рынок пассивных компонентов

Отечественные производители электроники в ряде случаев практически полностью зависимы от иностранных ПЭК, писали «Ведомости» в 2024 г. со ссылкой на представителя АНО «Консорциум «Пассивные электронные компоненты» Вадима Коршука. По данным консорциума, на начало 2024 г. в составе электронных устройств для гражданского рынка доля импортных ПЭК составляла до 99% по отдельным типам.

Среди технологических проблем производства отечественных ПЭК Коршук выделял разработку отечественных технологий мирового уровня, материалов для обеспечения технологической независимости и производственного оборудования.

К экономическим проблемам он отнес конкурентное давление со стороны зарубежных поставщиков, препятствующих массовому выводу на рынок отечественной ПЭК. А также малый заказ со стороны потребителей и малый объем производства ПЭК, не позволяющий снизить себестоимость продукции. На последнее влияет и отсутствие недорогих и качественных отечественных материалов, отметил эксперт.

К трудностям Коршук также отнес недостаточность собственных и высокую стоимость заемных средств и отсутствие практики стратегического партнерства производителей и потребителей ПЭК.