Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии недели. Зарплата до полумиллиона

HeadHunter: Топ ИТ-вакансий недели

Название вакансии Заработная плата Место работы Требования Solutions Architect до 550 000 руб. до вычета налогов Белорусский коммерческий банк — филиал международного финансового консорциума Опыт работы в Fintech (не менее трех лет), знание архитектурных стилей и паттернов проектирования (GoF, интеграционные, распределенные) Senior Kotlin/Java developer до 500 000 руб. до вычета налогов Аккредитованная ИТ-компания, стратегический ИТ-партнер банка «Санкт-Петербург» Опыт работы в коммерческой разработке на Kotlin/Java от четырех лет, понимание принципов построения микро-сервисной архитектуры и работы с REST; обязательный стек: Java, Kotlin, Microservices, Spring, Ktor, Exposed, SonarQube, Jenkins Pipeline, Docker, Docker Swarm Senior Java Developer (Platform V DataGrid) от 380 000 руб. до вычета налогов СберТех — российский разработчик ПО для бизнеса и государства, основной поставщик решений для Сбера Опыт разработки на Java более семи лет, знание алгоритмов и структур данных, понимание принципов работы брокеров очередей и баз данных (запросы, транзакции, реплики), навык работы с генеративными ИИ-моделями и ИИ-агентами Руководитель проекта 1С 350 000 руб. на руки Консалтинговая компания, эксперт рынка автоматизации международного и отечественного корпоративного бизнеса Сертификация 1С и понимание встроенного языка, владение английским/немецким языками LLMOps-инженер от 350 000 до 430 000 руб. на руки Компания-разработчик заказного и тиражируемого ПО Опыт работы DevOps-инженером от трех лет, знание Docker, Kubernetes и CI/CD инструментов, опыт работы на ML-проекте, понимание архитектуры генеративного ИИ и работы с LLM

Источник: CNews Analytics, HeadHunter

Архитекторы решений (Solutions Architect) могут зарабатывать до 550 тыс. руб. до вычета налогов в белорусском коммерческом банке — филиале международного финансового консорциума. Для этого им нужен глубокий опыт в финтехе (от 3 лет), знание архитектурных стилей, паттернов проектирования, включая GoF, интеграционные и распределенные архитектуры, а также умение разрабатывать стратегию и создавать целевую архитектуру.

Senior Java Developer (Platform V DataGrid) в компании «СберТех», ведущем российском разработчике программного обеспечения для бизнеса и государства, может рассчитывать на зарплату от 380 тыс. руб. до вычета налогов. Кандидату требуется опыт разработки на Java не менее семи лет, знание алгоритмов и структур данных, а также понимание принципов работы брокеров очередей и баз данных. В обязанности входит работа внутри форка Apache Kafka и ответственность за перенос изменений в upstream, разработка новых модулей и утилит для Kafka SE, а также написание unit-тестов и интеграционных тестов для новой функциональности. Кроме того, кандидат должен будет дорабатывать SQL-движок на базе Apache Calcite.

Руководитель проекта «1С» в консалтинговой компании, специализирующейся на автоматизации международного и отечественного бизнеса, может рассчитывать на доход в размере 350 тыс. руб. на руки. Кандидат должен иметь сертификацию «1С» и хорошо владеть встроенным языком, а также знать английский или немецкий языки. Основные задачи включают руководство крупными долгосрочными проектами по автоматизации международных предприятий на базе продуктов «1С», определение и контроль бюджетов, а также ведение проектной документации.

LLMOps-инженер в компании, занимающейся разработкой заказного и тиражируемого ПО, может зарабатывать от 350 до 430 тыс. руб. Кандидату необходимо иметь опыт работы DevOps-инженером не менее трех лет, знать Docker, Kubernetes и инструменты CI/CD, а также иметь опыт работы на ML-проектах. Основные обязанности включают управление LLM-пайплайнами для обработки данных, развертывание моделей и автоматизацию LLM-задач с использованием технологий CI/CD и контейнеризации.

Какие навыки требуются

Анализ hh.ru показывает, что ценность сместилась от факта владения базой («знать SQL») к умению применять ее на продвинутом уровне: в масштабируемых системах, с оптимизацией запросов, интегрируя в CI/CD процессы. Наличие в резюме таких продвинутых или нишевых навыков, как Docker, UML, REST, BPMN или глубокое знание PostgreSQL на архитектурном уровне, может в два и более раза повысить медианную зарплату соискателя.

Проблема «качественного дефицита», когда 74% компаний указывают, что основная сложность при найме — именно нехватка у кандидатов необходимых навыков, а не отсутствие претендентов как таковых, становится главной головной болью работодателей.

Одновременно наблюдается значительное обесценивание базовых технических навыков.

senivpetro / FreePik HeadHunter предоставил самые высокооплачиваемые вакансии недели

На фоне общего падения числа ИТ-вакансий (-12%) и роста резюме (+14%) спрос на ключевые, но широко распространенные технологии резко снизился. По сравнению с 2024 годом, количество вакансий, упоминающих SQL, упало на 30% (до 18 тыс.), Linux — на 20% (до 14 тыс.), Python — на 21% (до 12 тыс.), PostgreSQL — на 20% (до 10 тыс.), а разработку технических заданий (ТЗ) — на 39% (до 8.8 тыс.).

Знания, которые еще недавно были конкурентным преимуществом, такие как Git или ООП, все чаще считаются элементарной «технической грамотностью» и даже не выносятся как отдельные требования в вакансиях.

Как отмечает Марина Дорохова, руководитель «Карьера и навыки» hh.ru: «Сегодня высокая зарплата — это не только про «знать язык». Это про решение задач, зрелость и способность доказывать свою ценность не в резюме, а в реальных действиях. Навыки — новая валюта, особенно в ИТ. На hh.ru уже доступны инструменты оценки: соискатели могут пройти тесты, получить отметку о подтвержденных навыках в профиле, а работодатели — фильтровать кандидатов по ключевым компетенциям».

Работодатели все чаще используют практические тесты, архитектурные кейсы, код-ревью и проблемные собеседования для объективной проверки. Сертификации, особенно по облачным платформам (AWS, Azure, GCP), Agile, DevOps, становятся критически важными, особенно в крупных ИТ-компаниях и финансовом секторе.

Портрет успешного кандидата на высокооплачиваемую позицию — это междисциплинарный специалист-лидер, сочетающий глубокую техническую экспертизу с сильными коммуникативными и управленческими навыками, пониманием полного цикла разработки и бизнес-контекста. Активность в Open Source, содержательное GitHub-портфолио, участие в профессиональных сообществах и менторство становятся серьезными конкурентными преимуществами.

Как менялись вакансии и зарплаты за несколько лет

По итогам первого полугодия 2025 г. компании предлагали ИТ-специалистам 96 тыс. руб. (медиана по стране в целом), и это на 10% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом в 2022 и 2023 гг. медиана заработной платы составляла 77 тыс. руб., что на 25% меньше, чем в этом году. Самые высокие зарплаты предлагали соискателям в Москве (147 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (110 тыс. руб.), Екатеринбурге (92 тыс. руб.), Новосибирске (90 тыс. руб.) и Казани (87 тыс. руб.).

По данным hh.ru, в первом полугодии 2022 г. было зарегистрировано 286,8 тысячи вакансий, что стало отправной точкой для дальнейшего анализа. В 2023 г. количество предложений выросло до 303,5 тыс., а в 2024 г. достигло рекордных 352,5 тыс. Однако в 2025 г. рынок начал корректироваться, опустившись до 291 тыс. вакансий.

Наиболее востребованными остаются программисты и разработчики, но их популярность постепенно снижается. Если в 2022 г. было зарегистрировано 102,8 тыс. вакансий для этой категории специалистов, то к 2025 г. их количество сократилось до 62,5 тыс.

Специалисты техподдержки, напротив, демонстрируют устойчивый рост. В 2022 г. их было 24,3 тыс., а к 2025 г. количество вакансий увеличилось до 34,3 тыс.

Системные администраторы также остаются стабильными участниками рынка: их численность выросла с 22,1 тыс. в 2022 г. до 27,6 тыс. в 2024 г., а затем снизилась до 23,8 тыс. в 2025 г.

Руководители проектов постепенно наращивают свою долю на рынке: в 2022 году было 20,9 тыс. вакансий, а в 2025 г. их число достигло 26,7 тыс. В этом же году на рынке впервые появились дизайнеры и художники, вытеснив аналитиков из топ-5. Их количество составило 26,4 тыс. вакансий.