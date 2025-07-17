Российский энергетический гигант обновляет свои ЦОДы серверами с мощнейшими видеокартами Nvidia

«Россети» обновляют ЦОД, покупая серверы для повышения отказоустойчивости, безопасности и управляемости систем. Некоторые серверы будут оснащены крайне мощными графическими ускорителями, вероятно NVIDIA RTX 6000 Ada или аналогичными по производительности.

Модернизация ЦОДа

Как выяснил CNews, «Россети» покупают серверы для модернизации своего центра обработки данных (ЦОД). Проект направлен на повышение отказоустойчивости, безопасности и управляемости информационных систем.

Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок. Тендер был опубликован 8 июля 2025 г. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 июля. Выбор подрядчика состоится 20 августа 2025 г. Начальная сумма закупки составляет 248,6 млн руб.

Согласно документам, поставка оборудования должна быть завершена не позднее 31 декабря 2025 г.

image by Porramate on Rawpixel.com «Россети» модернизируют свой ЦОД

Группа «Россети» — это один из крупнейших электросетевых холдингов в мире, указано на сайте компании, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России.

Под управлением компании находятся 2,5 млн км. линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 877 тыс. мегавольт-ампер (МВА). Через сети «Россетей» передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии.

В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 19 распределительных сетевых компаний. Общая численность персонала составляет порядка 235 тыс. человек.

Много мощности

Согласно опубликованным документам, в рамках модернизации закупается 10 серверов, разделенных на две категории.

Первая категория включает два высокопроизводительных сервера, оснащенных специализированными графическими ускорителями для вычислений, вероятно, уровня NVIDIA RTX 6000 Ada или аналогичных профессиональных GPU, учитывая требования к видеопамяти — 48 ГБ GDDR6, шине 384 бит и ядрам Tensor от 568 и 142 трассировочных ядра (RT). Видеокарта имеет производительность 91,1 терафлопс, на ядрах Tensor этот показатель достигает 1457 терафлопс.

Обычно профессиональные GPU необходимы для использования в требовательных графических приложениях и задачах, где необходима высокая точность и стабильность, например: «КОМПАС-3D», T-FLEX CAD, SOLIDWORKS, Autodesk 3ds Max. В отличие от игровых видеокарт, которые нацелены на максимальную производительность для запуска игр, Quadro созданы для обеспечения точности визуализации, стабильной работы и совместимости с профессиональным программным обеспечением.

NVIDIA RTX 6000 Ada условно можно сравнить по производительности с RTX 4090, однако последняя имеет в два раза меньший объем памяти.



На момент выхода этого материала цена на эту видеокарту начиналась от 700 тыс. руб.

Вторая категория состоит из восьми серверов с аналогичной базовой конфигурацией, но без выделенных графических ускорителей.

Все серверы соответствуют строгим техническим требованиям: форм-фактор для 19" стоек высотой не более 2U, наличие монтажных комплектов и кабельных органайзеров. Каждый сервер оснащен выделенным портом управления Ethernet (пропускная способность от 1 Гбит/с) и системой удаленного контроля, поддерживающей IPMI 2.0 и SNMP с функциями KVM, управления питанием и удаленной установки ОС.

Оборудование включает два процессора с базовой частотой от 2,2 ГГц (турбо-режим до 4 ГГц) и 28 ядрами на каждый. Оперативная память представлена 32 модулями DDR4 ECC объемом 64 ГБ каждый (суммарно от 2 ТБ на сервер) с частотой 2900 МГц. Для хранения данных используются три SSD-накопителя форм-фактора SFF (от 480 ГБ каждый) с интерфейсами SAS/SATA, поддерживающие горячую замену. Конфигурацию дополняют RAID-контроллер с восемью портами, два блока питания мощностью 2000 Вт и кабели типа С13-С14.

Ранее уже закупали серверы

Как информировал CNews 27 мая 2025 г., «Россети» выделили 549,9 млн руб. на приобретение серверов, систем хранения данных и сетевого оборудования, включая коммутаторы и блоки питания.

Среди основных позиций были два типа серверов. Сервер первого типа был оснащен 24 отсеками для накопителей формата SFF, двумя процессорами с 28 ядрами каждый (базовая частота — 2,6 ГГц, максимальная — 3,5 ГГц), оперативной памятью DDR4 объемом 64 ГБ и RAID-контроллером с восемью портами SAS и SATA. Блоки питания мощностью 1600 Вт обеспечивали стабильную работу.

Сервер второго типа, предназначенный для задач средней нагрузки, включал 10 отсеков для накопителей, процессоры с 16 ядрами от 2,4 до 3,2 ГГц, 32 модуля оперативной памяти DDR4 по 32 ГБ и диски объемом 1,8 ТБ.