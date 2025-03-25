В России тестируют систему для автономного движения троллейбусов на отечественном ПО

В Челябинске тестируют ипортозамещенную систему, позволяющую троллейбусам двигаться автономно, без подключения к контактной сети, разработанную компанией «Алгоритм С».



Импортозависимое ПО

ИТ-компания «Алгоритм С» (входит в группу «Синара») разработала импортозамещающую систему, предназначенную для автономного движения троллейбусов без подключения к контактной сети, сообщил ТАСС. Опытная эксплуатация уже запущена в Челябинске.

Автономный ход — это новое важное преимущество троллейбусов, отметили в пресс-службе холдинга «Синара «» Транспортные Машины». В Челябинске, например, благодаря этой функции сохранено троллейбусное движение на ключевых маршрутах, а одну из линий продлили.

«Инновационная система накопления энергии транспорта СНЭТ74 направлена на обеспечение технологической независимости, включая импортозамещение. Это оборудование необходимо для движения троллейбусов без подключения к контактной сети. Опытная эксплуатация начата на площадке депо №1 в Челябинске в сотрудничестве с Челябинским заводом городского электрического транспорта, который производит троллейбусы и электробусы "Синара», — сказали представители компании.

Тестирование системы

Оборудование для накопления энергии транспорта СНЭТ74 доставили в Челябинск из Москвы и установили на один из троллейбусов челябинского производства. Сначала система прошла тестовую обкатку по территории депо, теперь испытания проходят в городских условиях по различным маршрутам с полной нагрузкой троллейбуса.

Группа «Синара» Троллейбусы в Челябинске оборудуют отечественной системой для автономного движения от компании «Алгоритм С»

Производство троллейбусов «Синара» запущено в Челябинске в марте 2023 г., указано на сайте холдинга. Общая сумма государственных и частных инвестиций в завод по производству городского электрического транспорта превысила один млрд руб.

Автономные троллейбусы в российских городах

Для Калининграда «Синара» изготовила в 2024 г. 13 троллейбусов с автономным ходом до 40 км, системами автоинформирования, видеонаблюдения, навигации, климат-контроля, писал губернатор Алексей Беспрозванных осенью 2024 г. в своем телеграм-канале. Стоимость закупки, как выяснил kgd.ru, — 408 млн. руб., то есть 31,3 млн за машину.

В апреле 2023 г., по данным «Комсомольской правды», Екатеринбург закупил белорусские троллейбусы с автономным ходом. Один такой троллейбус стоил 31,9 млн руб., сказал заместитель главы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов. Транспорт оборудован системой контроля усталости (сигнализирует, если водитель на долгое время закрыл глаза или отвел их от дороги), а для пассажиров — usb-розетками для зарядки телефонов.

Глава Красноярска тоже пообещал жителям внедрить троллейбусы с автономным ходом, которые не требуют установки дополнительной инфраструктуры, таких как силовые опоры или провода, написало в марте 2025 г. местное издание «Дела ру».

В Москве, как сообщал столичный Департамент транспорта еще в 2020 г., троллейбусы заменили на электробусы.