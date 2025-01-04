CNews Analytics впервые опубликовал Карту рынка крупнейших поставщиков российских ПАК

Рынок российских программно-аппаратных комплексов (ПАК) находится на подъеме. Разработчики предлагают сложные и одновременно универсальные решения, все больше становится кейсов внедрения, в частности, в финансовом секторе: банки, следуя предписаниям регулятора, меняют свой ИТ-контур. Если говорить об объемах рынка, то опрошенные CNews эксперты высказывают разные оценки. В частности, есть мнение, что по итогам 2024 г. он достигнет отметки в ₽30–35 млрд, в 2025 г. — ₽40 млрд, а спустя несколько лет — уже ₽62 млрд.



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