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Цифровизация ИТ в банках
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Цифровые процессы Совкомбанка экономят 25 тонн бумаги за полгода

В первом полугодии 2022 г. Совкомбанку удалось сэкономить 5 млн листов, что составляет 10 тысяч пачек, или 25 тонн. Это произошло благодаря отказу от бумаги при оформлении карт рассрочки «Халва» и потребительских кредитов.

Безбумажные процессы

За первую половину 2022 г. Совкомбанк сэкономил 25 тонн бумаги за счет безбумажного оформления документов. Например, доля кредитов, оформленных без бумажных договоров, в июне 2022 г. достигла 86%. В этот же период для получения карты рассрочки «Халва» 80% клиентов предпочли полностью безбумажный процесс.

Комментирует Анна Камбулова, управляющий директор Совкомбанка: «Совкомбанк планомерно работает над созданием и внедрением концепции зеленого офиса. Одним из стремлений банка в рамках этой цели стал отказ от бумажных документов по нашим флагманским продуктам. Эта инициатива призвана снизить не только воздействие на окружающую среду, но и затраты по логистике и хранению архивов, а клиенту в свою очередь позволит экономить время при оформлении услуг. Мы надеемся, что наши партнеры поддержат такой подход и цифровизацию процессов».

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За первое полугодие 2022 г. Совкомбанку удалось сэкономить 25 тонн бумаги

Без бумаг клиенты Совкомбанка также могут:


  • получить выписки и справки;
  • перевести деньги;
  • открыть или пролонгировать вклад;
  • оформить ипотеку.


Что дальше?

По другим направлениям деятельности Совкомбанк также отказывается от печати документов, для сотрудников введены цифровые трудовые книжки, больничные листы, заявления на отпуск и командировки. Например, только при работе со страховыми компаниями электронный документооборот, действующий в банке, позволяет экономить 6 млн листов бумаги ежегодно.

В банке планируют дальнейшую интеграцию решений для экономии природных ресурсов (энергоэффективное освещение, системы автоматического терморегулирования и сенсорные смесители) в офисах обслуживания клиентов.

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