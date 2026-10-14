Orion soft и «Береста» объединили экспертизу для разработки новых возможностей резервного копирования в zVirt

В результате партнерства в экосистеме продуктов Orion soft появился zVirt Backup с высокой стабильностью и производительностью работы. Оятказоустойчивость компонентов технологический связки обеспечивается за счет микросервисной архитектуры и встроенной поддержки кластеризации сервисов. Производительность резервирования данных повышается за счет механизма одновременной работы с множеством дисков виртуальных машин и множеством потоков на один диск.

В рамках технологической связки также планируется реализовать новые возможности для мониторинга бэкапов, поддержку резервного копирования с сохранением структуры папок виртуальных машин, резервирование параметров программно определяемых сетей (SDN) для виртуальных машин.

«”Береста” включает всю необходимую функциональность для резервного копирования виртуальных машин, демонстрирует высокую скорость и стабильность работы. Партнерство позволит объединить наш опыт с лучшими наработками специалистов ”Береста РК” и предложить рынку легковесное решение, заточенное под работу с виртуальными машинами. Сегодня zVirt Backup уже доступен для тестирования», — объясняет Александр Гавриленко, директор технического пресейла и партнерских интеграций Orion soft.

«Мы видим высокий спрос на готовые связки виртуализации и резервного копирования. С Orion soft мы создали именно такой продукт — zVirt Backup. Это совместное решение закрывает потребность заказчиков в едином, предсказуемом инструменте для резервного копирования и защиты данных виртуальных сред», — отмечает Дмитрий Ханецкий, коммерческий директор компании «Береста РК»

Orion soft анонсировал разработку технологической связки для резервного копирования с выходом обновленной версии виртуализации zVirt 5.0.