Разработчики «БАРС.Web-Своды» представили релиз 5.6.0: обновлены инструменты работы с отчетными формами и администрирования

В версии 5.6.0 платформы «БАРС.Web-Своды» реализован ряд доработок, направленных на развитие инструментов работы с отчетными формами, расширение возможностей конструктора отчетных форм и совершенствование механизмов администрирования.

В части работы с отчетными формами добавлена возможность настройки отображения итогов в динамических таблицах непосредственно в процессе работы пользователей. Доработано отображение нумерации строк динамических таблиц в окнах просмотра адресов ячеек для случаев, когда нумерация начинается с первой строки.

Дополнительно доработана логика закрытия субтаблиц — при отсутствии изменений сообщение о необходимости сохранения больше не выводится. Добавлено отображение формул, используемых в автоблоках отчетных форм, при выборе или наведении на ячейку. Реализовано автоматическое скрытие отчетных периодов, для которых установлен запрет просмотра в группах ограничений.

В конструкторе отчетных форм расширены возможности разработки и сопровождения шаблонов отчетных форм. Добавлена поддержка условного форматирования в шаблонах печатных форм, реализован выбор обработчиков из списка при работе с макросами, а также возможность копирования отчетных форм. Для ускорения разработки переработано массовое добавление строк и столбцов. Кроме того, в разделе управления макросами появилась возможность создавать и использовать папки для хранения и группировки файлов с макросами.

В части администрирования реализовано создание и копирование пакетов форм и цепочек сдачи отчетности из компонента отчетного периода. Добавлена возможность задавать новое наименование объекта при создании его копии для отчетных периодов, цепочек сдачи отчетности и пакетов форм.

Также переработан механизм использования Государственного адресного реестра (ГАР). Обновление включает поддержку загрузки большего объема данных, расширенных форматов адресов и доработанный механизм поиска адресов. Помимо этого, исключена проверка доступа к учреждениям при работе с ячейками типа «Ссылка на учреждение».

Релиз 5.6.0 направлен на повышение эффективности процессов сбора, контроля и консолидации данных, а также дальнейшее развитие инструментов настройки и сопровождения отчетности в системе «БАРС.Web-Своды».