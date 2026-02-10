«Сетевая компания» внедряет ИИ для проверки защиты электротехнического персонала

«Сетевая компания» разрабатывает систему видеоаналитики на базе искусственного интеллекта, которая в автоматическом режиме контролирует соблюдение требований по применению средств индивидуальной защиты. Она анализирует видеозаписи оперативных переключений и допуска бригад в электроустановки, выделяя фрагменты с потенциальными нарушениями, что позволяет на ранних этапах снизить риск инцидентов и повысить культуру безопасности. Об этом CNews сообщил представитель «Сетевой компании».

В электроэнергетике работа с высоковольтным оборудованием предъявляет специальные требования к защитной экипировке. Спецодежда, каски, перчатки и диэлектрические средства –необходимый комплект оборудования для безопасного выполнения операций. Контроль за их применением – часть системы управления рисками компании.

Сегодня в «Сетевой компании» при проведении ответственных работ обязательно включаются нагрудные видеорегистраторы. Только за год один крупный филиал накапливает более 2 тыс. часов видеоматериалов. Вся эта информация должна быть проанализирована в рамках трёхступенчатого контроля охраны труда, но ручной просмотр такого объёма – крайне затратен по времени и человеческим ресурсам.

Решение на базе искусственного интеллекта помогает ответственным специалистам: система автоматически сканирует видеопотоки и выделяет фрагменты с потенциальными отклонениями, указывая точное время в видео. Специалист затем смотрит только эти моменты и принимает обоснованное решение.

На первом этапе разработки компания протестировала прототип для распознавания защитной каски. Качество видеозаписей оказалось достаточным для расширения функционала. Сейчас проект находится на стадии подготовки данных: команда формирует обучающий датасет и описывает сценарии распознавания других элементов СИЗ – перчаток, защитных щитков, диэлектрических средств защиты и спецодежды.

Следующий этап – обучение полноценной модели искусственного интеллекта и сборка системы для полевых испытаний на производственных объектах. Запуск пилотного проекта запланирован на июль 2026 г.