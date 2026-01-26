Разделы

Авторам каналов в Max стал доступен отложенный постинг

Авторы каналов в национальном мессенджере Max получили возможность планировать размещение контента с помощью отложенного постинга, а подписчики — настраивать автоматическую отправку сообщений в заранее выбранное время.

Для подготовки отложенного поста в канале или сообщения в чате необходимо: ввести текст; нажать и удерживать кнопку отправки; выбрать «Запланировать пост» в канале или «Отправить позже» в чате; определить дату и время отправки.

Запланированное сообщение можно посмотреть или отредактировать.

