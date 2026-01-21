«Авто.ру» открывает профили перекупов: теперь пользователи сразу видят, кто продает автомобиль

Любой человек, который ищет авто с пробегом на «Авто.ру», теперь может понять, кто разместил объявление — частное лицо или профессиональный продавец (перекуп). В свою очередь, для продавца открытый профиль становится инструментом продвижения личного бренда. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру»

Визуально отличить профессионала можно по метке Pro, а если он прошел все проверки сервиса, у него дополнительно появится бейдж «Проверенный продавец».

Также на странице профиля профессионального перекупщика можно найти информацию о специализации и опыте, отзывы его реальных клиентов, а также статьи продавца в Бортжурнале «Авто.ру» (блог-платформа для автолюбителей).

Понять, кто из продавцов частное лицо, а кто — перекуп, позволяет модерация. Алгоритмы и специалисты сервиса анализируют, как часто тот или иной пользователь размещает автомобили. Также учитывается история авто, связи между аккаунтами и информация из внешних источников. Комплексный анализ данных позволяет определить тех, кто занимается перепродажей.

Открытые профили продавцов — это возможность для добросовестных перекупщиков стать более заметными для покупателей за счет прозрачности и наработанной репутации. А новые опции помогут создать полноценную бренд-зону и привлечь к себе дополнительное внимание.

Покупателям, в свою очередь, больше не придется вычислять, кто в действительности продает тот или иной автомобиль. Пользователям доступна подробная информация и отзывы других клиентов для взвешенного решения о дальнейшей работе с продавцом.