Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Авто.ру» открывает профили перекупов: теперь пользователи сразу видят, кто продает автомобиль

Любой человек, который ищет авто с пробегом на «Авто.ру», теперь может понять, кто разместил объявление — частное лицо или профессиональный продавец (перекуп). В свою очередь, для продавца открытый профиль становится инструментом продвижения личного бренда. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру»

Визуально отличить профессионала можно по метке Pro, а если он прошел все проверки сервиса, у него дополнительно появится бейдж «Проверенный продавец».

Также на странице профиля профессионального перекупщика можно найти информацию о специализации и опыте, отзывы его реальных клиентов, а также статьи продавца в Бортжурнале «Авто.ру» (блог-платформа для автолюбителей).

Понять, кто из продавцов частное лицо, а кто — перекуп, позволяет модерация. Алгоритмы и специалисты сервиса анализируют, как часто тот или иной пользователь размещает автомобили. Также учитывается история авто, связи между аккаунтами и информация из внешних источников. Комплексный анализ данных позволяет определить тех, кто занимается перепродажей.

Открытые профили продавцов — это возможность для добросовестных перекупщиков стать более заметными для покупателей за счет прозрачности и наработанной репутации. А новые опции помогут создать полноценную бренд-зону и привлечь к себе дополнительное внимание.

Покупателям, в свою очередь, больше не придется вычислять, кто в действительности продает тот или иной автомобиль. Пользователям доступна подробная информация и отзывы других клиентов для взвешенного решения о дальнейшей работе с продавцом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бум спроса на ИИ-вычисления будет главным драйвером роста российского облачного рынка в 2026 г.

В России отменяют замедление YouTube, но не для всех. Большинству придется сменить сотового оператора и тариф

Роман Морозов, Capital Group: Выстраивать работу с данными надо строго по правилам, а не через файлообменники

«Ростелеком» купил поставщика ТВ-услуг для региональных интернет-провайдеров

Импортозамещение СУБД: как выбрать решение для своих задач

Россиян будут предупреждать о звонках роботов, чтобы злоумышленики не обманывали доверчивых граждан

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще