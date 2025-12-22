Разделы

«Турбо Облако» увеличило объем ресурсов для работы ИИ-моделей в 13 раз

В 2025 г. резко вырос интерес к услугам с графическими ускорителями — GPU. Они вышли на лидирующие позиции среди всех облачных сервисов. За год компания «Турбо Облако», которая входит в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», зафиксировала трехкратный рост инфраструктурных запросов со стороны бизнеса на виртуальные машины с GPU.

Наибольшим спросом у облачного провайдера пользовались высокопроизводительные ускорители Nvidia — от L40s до A100 и H200. Для удовлетворения растущего интереса компания масштабировала ресурсы в облаке: в сравнении с прошлым годом общий объём ресурсов для работы ИИ-моделей в облаке вырос в 13 раз.

Такой мощности достаточно для реализации масштабных ИИ-проектов, которые еще в 2024 г. были технически недоступны. Сейчас облачный сервис с GPU позволяет решать широкий спектр задач: от обучения моделей ИИ и генеративных сервисов до анализа видео, 3D‑визуализации и сложных научных расчетов.

Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако», сказал: «Мы отмечаем кратный рост запросов на виртуальную инфраструктуру, что подтверждает: бизнес выбирает скорость и фокус на эффективности своих проектов. Автоматизированная облачная инфраструктура с GPU позволяет компаниям ускорять разработку и масштабирование ИИ-сервисов, сохраняя гибкость и контроль над ресурсами».

Виртуальная инфраструктура с GPU в «Турбо Облаке» работает по принципу полной автоматизации. Развертывание сервисов занимает несколько минут, а управление доступно через личный кабинет — там можно выбирать конфигурации, запускать и останавливать сервисы, регулировать ресурсы и отслеживать эффективность. Такой подход позволяет компаниям быстрее внедрять ИИ-решения и сосредотачиваться на развитии продуктов, а не на управлении вычислительными мощностями.

