«ЮKassa»: оборот онлайн-площадок в распродажу 11.11 вырос на треть

В России прошла распродажа 11.11, известная также как День холостяка. Эксперты «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») подвели итоги акции. Исследование показало, что обороты онлайн-площадок в этот период выросли на треть, а ключевым трендом стало смещение фокуса с покупки материальных товаров на инвестиции в услуги, образование и впечатления. Об этом CNews сообщили представители ЮMoney.

Эксперты «ЮKassa» проанализировали платежи, совершенные с 10 по 12 ноября 2025 г. и с 9 по 11 ноября 2024 г. Для сравнения аналитики изучили также активность покупателей в обычные дни, с 5 по 7 ноября 2025 г.

Обороты онлайн-магазинов выросли на треть

По данным «ЮKassa», с 10 по 12 ноября 2025 г. оборот онлайн-магазинов вырос на 34% по сравнению с прошлым периодом распродажи 2024 г. (с 9 по 11 ноября). Число оплат стало больше на 14%, а средний чек увеличился на 17% до 1 697 руб.

Непосредственно в день распродажи 11 ноября оборот онлайн-магазинов вырос на 12%, а число оплат — на 7%. Средний чек увеличился на 4% до 1 767 руб.

«Россияне традиционно увеличивают активность покупок в период распродаж. Наши данные показывают, что в этом году они подошли к этому периоду более основательно: по сравнению с обычными днями, с 5 по 7 ноября, обороты онлайн-магазинов увеличились на 13%, число покупок осталось без изменений, а средний чек вырос на 11%. Это говорит о тенденции к более крупным и запланированным приобретениям», — сказал руководитель отдела продаж «ЮKassa» Никита Цой.

Гардероб, авто и питомцы: осознанный выбор в товарных категориях

Одежда остается традиционным лидером спроса, однако и здесь аналитика выявила интересные тенденции. Наибольший рост показала категория женской одежды: 11 ноября 2025 г. ее оборот вырос на 38% год к году, число оплат увеличилось на 9%, а средний чек – на 26%, составив 15 779 руб. За весь трехдневный период (10-12 ноября 2025 г.) обороты в этом сегменте выросли на 71% по сравнению с обычными днями (5-7 ноября 2025 г.), число оплат — на 65%, а средний чек — на 3% до 14 665 руб.

При этом в общей категории одежды оборот и число оплат в день распродажи показал снижение на 10% год к году, а средний чек не изменился и составил 10 709 руб. Это может свидетельствовать о смещении фокуса покупателей на более узкие и премиальные сегменты. Однако по сравнению с обычными днями ноября этого года, в трехдневный период оборот в категории вырос на 44%, число оплат – на 42%, а средний чек также остался без изменений (10 598 руб).

Оборот в сегменте автозапчастей в день распродажи вырос на 3%, число оплат осталось на прежнем уровне, а средний чек увеличился на 6%, до 7 172 руб. По сравнению с обычными днями, за три дня распродажи оборот и число оплат увеличились на 4%, а средний чек не изменился и составил 7 009 руб.

Забота о питомцах также в тренде: оборот зоотоваров по сравнению с обычными днями увеличился на 21%, число оплат – на 10%, а средний чек подрос на 9% до 6 278 руб. В день распродажи оборот в сегменте вырос на 15% год к году, число оплат — на 19%, средний чек снизился на 3% до 5 747 руб.

Начало предновогоднего сезона также нашло отражение в статистике. Оборот онлайн-площадок в сегменте подарков и сувениров за три дня акции вырос на 36% по сравнению с обычными днями, число оплат — на 18%, средний чек — на 15% до 4 343 руб. Непосредственно 11 ноября 2025 г. оборот таких магазинов вырос на 13% год к году, число оплат — на 19%, средний чек при этом снизился на 4% до 4 189 руб.

Услуги и впечатления остаются драйвером роста

Наиболее ярким трендом распродажи 11.11 остается смещение потребительского фокуса с материальных товаров на услуги, образование и досуг, что подтверждает глобальную тенденцию к инвестициям в себя и получение нового опыта.

Лидером традиционно стала сфера ухода за собой. Оборот массажных услуг 11 ноября 2025 г. вырос на 47%, число оплат — на 33%, средний чек — на 11% до 7 537 руб. За три дня по сравнению с обычными днями оборот в категории вырос на 54%, число оплат — на 14%, средний чек — на 34% до 7 642 руб.

Что касается парикмахерских и салонов красоты, их оборот в день распродажи вырос на 45%, число оплат — на 25%, средний чек — на 16% до 3 259 руб. За три дня по сравнению с обычными днями оборот в категории вырос на 30%, число оплат — на 16%, средний чек — на 12% до 2 978 руб.

Также отмечается всплеск интереса к фотостудиям, что может быть связано с подготовкой к праздничным фотосессиям. В день распродажи их оборот увеличился на 70%, число оплат — на 32%, средний чек — на 29% до 2 283 руб. За три дня по сравнению с обычными днями оборот в категории вырос на 24%, число оплат — на 8%, средний чек — на 15% до 2 329 руб.

Инвестиции в будущее и развлечения

Россияне активно планируют будущий отдых и саморазвитие. Так, статистика платежей отражает тренд на раннее бронирование: оборот спортивных лагерей и баз отдыха в день распродажи вырос на 61%, число оплат — на 55%, средний чек — на 4% до 24 396 руб. За три дня по сравнению с обычными днями оборот в категории вырос на 24%, число оплат — на 34%, средний чек при этом снизился на 8% до 20 676 руб.

Оборот бизнес-курсов в день распродажи вырос вдвое, число оплат — на 26%, средний чек — на 61% до 11 516 руб. За три дня по сравнению с обычными днями оборот в категории вырос на 8%, число оплат — на 16%, хотя средний чек стал ниже на 7% и составил 10 827 руб.

Настоящий ажиотаж наблюдался в сфере досуга. Оборот билетных агентств 11 ноября 2025 г. вырос почти в 2,5 раза, число оплат увеличилось вдвое, средний чек стал больше на 11% и составил 1 865 руб. За три дня распродажи по сравнению с обычными днями ноября оборот и число оплат в категории выросли вдвое, а средний чек на 11% до 1 918 руб.

Оборот театральных касс в день распродажи вырос на 16%, число оплат не изменилось, а средний чек вырос на 15% до 2 802 руб. За три дня по сравнению с обычными днями оборот в категории вырос на 8%, число оплат – на 10%, средний чек не изменился и составил 2 658 руб.

Выводы и прогнозы

Аналитика «ЮKassa» показывает формирование устойчивых трендов, которые могут определить развитие российского e-commerce в ближайшие месяцы. Смещение потребительского интереса в сторону услуг, рост трат на образование и развлечения, а также готовность платить больше за качество в отдельных категориях — все это сигнализирует о качественных изменениях в покупательском поведении российских потребителей.

«Данные первой распродажи в целом подтверждают наш прогноз на этот высокий сезон. Традиционно ключевым днем является Черная пятница, поэтому мы ожидаем дальнейшего развития текущих тенденций в конце ноября», – сказал Никита Цой.