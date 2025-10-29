Разделы

«Россия» стимулирует, а англицизмы занижают просмотры рекламы в Telegram

Диджитал-агентство RTA проанализировало массив данных МТС Spy Service о результатах рекламных кампаний в TG Ads более 520 брендов из сегмента fashion-ритейла за 14 месяцев 2024-2025. Аналитики исследовали 4583 уникальных креатива и результаты 332 000 000 показов рекламных сообщений с общим бюджетом свыше 56 000 000 рублей. Эксперты из RTA отмечают, что свыше трети (37,9%) рекламодателей в Telegram Ads покидают этот канал после первого месяца размещений.

Лишь 3% рекламодателей в исследуемой выборке нарастили объемы рекламных размещений в Telegram Ads. 37,9% завершили показы рекламы сразу после первого месяца размещений, а 5,3% рекламодателей отказались от Tg Ads после трех месяцев теста.

Наиболее активным периодом работы в Telegram Ads для брендов из fashion-сегмента стал 1 квартал 2025 года — количество просмотров объявлений увеличивалось на 15% от месяца к месяцу. Наибольший охват реклама одежды показала в апреле 2025. В первом полугодии 2025 г. росло количество объявлений с изображениями. Доля показов таких объявлений в пике достигала 53% от всех показов в категории. При этом реклама с видео все еще остается нишевой и не превышает 10% показов в категории. Аналитики RTA отмечают падение охватов аудитории в мае-июне 2025 года.

Командой агентства были проанализированы состав и качество креативов, используемых в рекламе. Так, наибольший отклик аудитории получили тексты с применением позитивных конструкций, указывающих на новизну, выгоду или удобный способ доставки товара. Объявления с тегами «новинка», «бесплатно» и «бесплатная доставка» показали охваты выше в среднем в 10 раз, чем у других креативов.

Объявления со словами «Россия», «российский» и «отечественный» также получали высокие охваты — реклама с такими текстами привлекала внимание на 17% лучше в сравнении показателями остальных креативов. При этом объявления с англицизмами вроде «fashion» или с применением деловой лексики показали самую низкую эффективностью в Telegram Ads.

Чаще других в рекламных креативах внутри Telegram Ads fashion-бренды использовали слово «скидка» (55% объявлений) и «распродажа» (29%). В топе также находятся упоминания о чем-то бесплатном (доставке, подарках) — используется в 9,9% обработанных объявлений.

