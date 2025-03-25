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Конференция по прогнозированию спроса и операционному планированию в цепях поставок Supply & Demand Planning Conference пройдёт 24 апреля 2025 года в Сколково

V ежегодная конференция по прогнозированию спроса и операционному планированию в цепях поставок Supply & Demand Planning Conference пройдёт 24 апреля 2025 года в Сколково.

В центре внимания этого года будет стратегия по работе с внутренними процессами и поиск ответа на вопрос: «Что находится сегодня под контролем, а что нет?». Руководители ведущих российских компаний, поделятся практиками, успешными кейсами и опытом внедрения эффективных инструментов контроля.

Своё участие в качестве спикеров подтвердили:

  • Анна Пучкова, руководитель группы по работе с клиентами компании Нильсен. Тема: «FMCG-рынка и перспективах развития в 2025 год».
  • Александр Терюшов, руководитель проекта интегрированное бизнес-планирование и Никита Десятников, руководитель направления прогнозирования спроса в сети «Пятёрочка». Тема: «Стратегическое партнёрство между торговой сетью и поставщиками».
  • Дарья Арчакова, руководитель службы краткосрочного планирования операций, Яндекс Маркет. Тема: «Адаптивное управление цепочками поставок в e-com».
  • Елена Теплышова, руководитель службы планирования IDS Borjomi. Тема: «Развитие процесса IBP. Опыт IDS Borjomi»
  • Ольга Цой, руководитель службы планирования продаж и интегрированного планирования, ГК «Черкизово». Тема: «Влияние фокуса на доходность и изменение приоритетов в рамках ограничения мощностей при планировании продаж».
  • Илья Семёнов, директор по планированию и клиентскому сервису, «Объединенные пивоварни». Тема: «Автоматизация принятия решений при распределении запасов готовой продукции в случае ООS и ограничения в квотах».
  • Марина Кузнецова, руководитель отдела планирования продаж и операций компании АКРИХИН. Тема: «МДЛП - Государственная программа, меняющая подход к прогнозированию во всей фармацевтической отрасли».
  • Алексей Казённов, директор интегрированного планирования Hoff. Тема: «Применение LEAN подходов в планировании».
  • Евгений Непейвода, сооснователь и генеральный директор Novo BI.

Конференция будет полезна: собственникам бизнеса, директорам по логистике, директорам по планированию, руководителям направления управления цепями поставок, финансовым и операционным директорам.

Больше информации о программе, формате участия вы найдете на сайте конференции.

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