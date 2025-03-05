Выручка МТС AdTech по итогам 2024 г. выросла в 1,6 раза

Выручка МТС AdTech за 2024 г. выросла на 58% год к году и составила около 58,7 млрд руб. По итогам IV квартала 2024 г. выручка рекламной вертикали МТС увеличилась на 54% год к году, до 18,2 млрд руб. Выручка AdTech-направления внутри компании выросла в 2,2 раза в IV квартале 2024 г. по сравнению с тем же периодом 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС AdTech растет благодаря расширению продуктового портфеля, увеличению количества клиентов, наращиванию рекламного инвентаря и стратегическим партнерствам рекламной вертикали.

Запуск технологического видеоселлера MTS Ads Premium Video и стратегическое партнерство компании с онлайн-кинотеатром «Иви» дали прирост выручки всего AdTech-направления на 20% в IV квартале 2024 г. по сравнению с тем же периодом 2023 г. Технологический видеоселлер занимается продажей рекламных форматов онлайн-кинотеатра «Иви» на платформе Smart TV (инвентарь «Иви Smart House») на эксклюзивной основе. Кроме того, в портфеле есть и другие продукты — Online TV (включает switch-roll на инвентаре IPTV) и специальные проекты площадок экосистемы «МТС Медиа» (Kion, МТС Live).

Прирост выручки от размещения рекламных кампаний в Telegram Ads в IV квартале 2024 г. составил 336% по сравнению с тем же периодом 2023 г. Значительную роль в кратном росте выручки сыграло развитие технологической платформы для бизнеса и агентств Маркетолог PRO, заключение партнерских соглашений с крупными поставщиками данных, среди которых «Магнит», X5 Group и др., а также появлением нового инвентаря на платформе – в 2024 г. Telegram дал возможность размещать объявления с баннерами и видео.

Рост выручки направления AdTech также связан с продуктовыми обновлениями. В ноябре 2024 г. МТС AdTech и WhoIsBlogger создали сервис для анализа конкурентов в Telegram Ads, доступный клиентам «Маркетолог Pro». Команда МТС AdTech разработала сервис конкурентного анализа на основе аналитических технологий и собираемых данных WhoIsBlogger, экосистемы решений по аналитике блогеров. В режиме реального времени система осуществляет сбор и анализ открытых данных о тысячах актуальных рекламных объявлений, размещенных в Telegram Ads.

Еще одно важное обновление – внедрение инструментов на основе искусственного интеллекта в платформу для малого и среднего бизнеса «МТС Маркетолог», которой пользуются более 20 тыс. клиентов. В IV квартале 2024 г. МТС AdTech запустил бета-версию ИИ-модератора для проверки рекламных сообщений в Telegram Ads и SMS-рассылках, а также ИИ-автора – помощника для малого бизнеса, который генерирует креативные тексты объявлений при помощи искусственного интеллекта.

Прирост выручки МТС DSP и digital-инвентаря компаний и продуктов, вошедших в AdTech-контур, таких как DSP Segmento и Buzzoola, в IV квартале 2024 г. составил 218% по сравнению с тем же периодом 2023 г. Это связано с технологическими обновлениями платформ, подключением внешних поставщиков данных, а также со стратегическими партнерствами рекламной вертикали с крупнейшими игроками рынка, такими как «Авито». В декабре 2024 г. МТС AdTech и «Авито» объявили о технологическом партнерстве – клиенты МТС AdTech могут запускать рекламные кампании на «Авито» с таргетингами на основе больших данных МТС в МТС DSP.

«МТС AdTech - наиболее быстрорастущее экосистемное направление, которое обладает существенными дальнейшими перспективами динамичного роста бизнеса. Выручка МТС Adtech по итогам 2024 г. увеличилась в 1,6 раза год к году, до 58,7 млрд руб., в IV квартале 2024 г. этот показатель вырос в более чем 1,5 раза по сравнению с IV квартале 2023 г. Такие результаты стали возможны благодаря постоянному развитию наших продуктов, удачным M&A, внедрению передовых для российского рекламного рынка технологий, а также профессиональной команде и стратегическим партнерствам с крупнейшими игроками рынка», – сказала генеральный директор МТС AdTech, вице-президент по рекламному бизнесу ПАО «МТС» Елена Мельникова.

Направление MarTech показало рост мультиканальной выручки по ключевым клиентам 106% в IV квартале 2024 г. составил 336% по сравнению с тем же периодом 2023 г. Это произошло благодаря увеличению количества стратегических прямых клиентов в банковской сфере, а также сфере ритейла.