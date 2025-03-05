В Hybrid Platform улучшена функциональность массового редактирования рекламных кампаний

В Hybrid Platform стала доступна обновленная версия инструмента для массового редактирования рекламных кампаний. Он позволяет вносить изменения сразу в несколько рекламных кампаний бренда, упрощая и ускоряя процесс управления рекламой. Благодаря обновленной логике редактирования процесс изменений удалось ускорить в 3 раза.

Инструмент был разработан в ответ на ситуацию, когда один рекламодатель управляет несколькими рекламными кампаниями одновременно. При большом объеме данных медиабайеры вынуждены тратить значительное количество времени на мониторинг и корректировку параметров каждой рекламной кампании вручную. В таких случаях для нескольких кампаний может потребоваться синхронная настройка одного и того же показателя.

Функционал позволяет экономить время пользователя на управлении рекламными кампаниями за счет корректировки нескольких из них одновременно. При этом обновление параметров происходит в режиме реального времени без необходимости переключаться между ними. Также решение позволяет минимизировать ошибки, которые возникают при ручном редактировании, с помощью предустановленных фильтров, позволяющих выбирать подходящий метод.

В инструменте реализована функция автоматического подбора настроек, которые соответствуют типу кампании, а фиксированный метод редактирования определенных параметров позволяет исключить ошибки. Массовое редактирование рекламных кампаний позволяет редактировать такие параметры, как настройка ссылок, геотаргетинг, распределение бюджета, период работы кампании, места размещения SSP и другие. Также для удобства пользователей реализована фильтрация по активным или не активным рекламным кампаниям.

«Мы постоянно собираем обратную связь от наших клиентов об удобстве работы с Hybrid Platform и сложностях, которые у них возникают. Мы заметили, что у рекламодателей, особенно, если это крупные рекламные агентства, которые запускают на платформе большое количество рекламных кампаний для нескольких брендов, уходит большое количество времени на корректировку параметров. Для автоматизации трудозатратной, но ответственной работы была добавлена функция массового редактирования РК. В новой версии мы переработали подход работы с технологией и полностью изменили интерфейс», — сказала Светлана Другова, директор по продукту в Hybrid.