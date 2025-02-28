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Россияне назвали любимые киберспортивные жанры

Большинство поклонников киберспорта предпочитают более динамичные видеоигровые жанры, в тройку лидеров по популярности вошли гонки (26%), спортивные симуляторы (25%) и шутеры от первого лица (23%). В топ-6 также вошли игры в жанре королевской битвы (18%), карточные игры (17%) и файтинги (13%), об этом свидетельствуют данные исследования OLIMPBET.

По мнению пятой части респондентов, киберспортивные дисциплины должны стоять наравне с другими общепризнанными видами спорта, а свыше четверти (28%) уверены, что эта сфера в России нуждается в финансовой поддержке от государства. Из тех, кто не считает видеоигры спортом, большинство ссылаются на то, что киберспорт – это спорт для ленивых (41%). Еще 35% убеждены, что видеоигры – это исключительно детское развлечение.

При этом киберспорт является преимущественно мужским увлечением – им интересуются 72% мужчин против 28% женщин. По результатам опроса больше всего поклонников дисциплины встречается среди россиян в возрасте от 26 до 35 лет (40%), в возрастной группе от 36 до 45 лет киберспортом интересуется каждый пятый (19%), а среди респондентов старше 45 лет – почти каждый десятый (9%).

Чаще всего у фанатов киберспорта есть единственная любимая команда или спортсмен, за выступлениями которых они регулярно следят – такой ответ дали 40% опрошенных. При этом свыше трети (39%) готовы поехать в другой город, а 29% – в другой регион, чтобы увидеть выступление любимой команды или кибер-атлета вживую. Также 11% отметили, что посетили бы зарубежный офлайн-турнир при условии, что им не придется оформлять визу.

Интересно, что, несмотря на различные предрассудки, 30% опрошенных россиян хотели бы, чтобы их ребенок стал профессиональным киберспортсменом.

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