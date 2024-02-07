Лаборатория Касперского, Банк Синара и INFORMAT: 3 победителя «Проект года» Global CIO, внедривших ELMA365

Три проекта внедрения ELMA365 победили на премии Global CIO «Проект года 2023». Награду получили компании «Лаборатория Касперского», «Банк Синара» и торговая сеть INFORMAT, внедрившие решения на базе Low-code платформы ELMA365. Победители в каждой категории были выбраны в ходе онлайн-голосования членов профессионального сообщества и оценки вклада компании в развитие ИТ-отрасли в целом.

В номинации «Лучший проект в области миграции с импортного ПО» был отмечен проект миграции контура управления закупками с SAP Ariba на платформу ELMA365 в «Лаборатории Касперского». Итогами проекта стали: перенос ключевого функционала из SAP Ariba в ELMA365, упрощение пересогласования заявок, улучшение процессов делегирования и совместного доступа.

В ходе проекта был сформирован инфраструктурный сервис ELMA Technical Platform, по сути, Private Cloud, который отвечает жестким требованиям информационной безопасности, отказоустойчивости и масштабируемости. Наличие этого сервиса позволяет компании делать все дальнейшие внедрения значительно быстрее и дешевле. Помимо SAP Ariba, импортозамещения в сжатые сроки требовала облачная платформа Salesforce. Теперь на базе ELMA365 в компании производится автоматизация процессов согласования ключевых бизнес-активностей sales-маркетинга.

Проект автоматизации CRM-системы брокерского бизнеса «Банка Синара» с помощью ELMA365 CRM стал победителем в номинации «Лучшее CRM решение на базе Low-code». Платформа на базе Low-code технологии была выбрана не случайно, заказчику было важно сохранение возможности для масштабирования в будущем. В ходе проекта был полностью автоматизирован цикл обслуживания физических лиц, запущен контур по работе с агентами и блок приема на обслуживание юридических лиц. Большинство процессов теперь не разрабатывается с нуля, а собирается на основе готовых, что упрощает работу и увеличивает скорость внедрения.

Так как всю IT-инфраструктуру нужно было разворачивать с нуля, сроки были достаточно сжатыми. Проект стартовал в декабре 2021, а в сентябре 2022 компания уже запустила первых клиентов. Параллельно с началом проекта адаптировался и расширялся внутренний штат сотрудников «Банка Синара». Поскольку инструменты Low-code не требуют глубоких знаний в программировании и дорогостоящих ресурсов, реализация решения быстро перешла к заказчику. Сейчас внедрением и развитием системы занимается полноценный внутренний отдел из двадцати сотрудников, а пользователей ELMA365 более 300 человек.

Лучшим проектом в области «Оптовые продажи» был назван проект автоматизации процессов продаж и документооборота всероссийской торговой сети INFORMAT. Внедрением ELMA365 ECM и ELMA365 CRM занимался интегратор ООО «НТ». Теперь в компании улучшены процессы создания, согласования и подписания договоров с покупателями и поставщиками, выстроена система хранения документов в электронном архиве, введен в эксплуатацию CRM (первичные и повторные продажи).

Для снижения рисков и операционной просадки внедрение CRM началось с MVP. Во время пилота удалось быстро запустить базовые процессы продаж и единовременно подключить к системе сотрудников 28 филиалов по всей стране. Наличие мобильной версии ELMA365 упростило работу отдела продаж: теперь менеджеры работают в CRM-системе во время мероприятий и выездных встреч.

Награды были вручены на 12-ой ежегодной премии в Москве. На мероприятии собрались компании, являющиеся лидерами цифровой трансформации в стране. Представители ELMA — основатель компании Алексей Будин и исполнительный директор Наталия Долженкова также приняли участие в награждении.

«4 года назад мы, как вендор, поверили в Low-code как инструмент для быстрой и эффективной трансформации. Спустя несколько лет разработки и развития ELMA365, проекты Лаборатории Касперского, Банка Синара и АО Фарм стали подтверждением правильности выбранного вектора», — подчеркнул Алексей Будин, основатель ELMA.

«Опираясь на опыт клиентов, мы видим, что концепция Low-code действительно дает возможность в сжатые сроки решать сложные задачи. Заказчики могут экстренно импортозаместить зарубежные ИТ-системы типа SAP, Oracle, OpenText с бережным отношением к сложившемуся ИТ-ландшафту клиента и сохранением пользовательского опыта. Low-code под силу решить задачи оперативной автоматизации новых бизнес-юнитов с сохранением возможностей для масштабирования и роста в будущем, а также создания единой и комфортной цифровой среды для распределенных компаний с большой сетью региональных представительств.

Мы видим и знаем, что бизнес никогда не стоит на месте. Он хочет расти и развиваться даже в самых сложных и неоднозначных условиях. И для того, чтобы самые смелые идеи находили свое воплощение в реальной жизни, мы продолжаем совершенствовать технологический стек Платформы и разрабатывать новые бизнес-решения в экосистеме ELMA365 для быстрого и уверенного развития в любой ситуации.», — дополнила Наталия Долженкова, исполнительный директор ELMA.

«На проекте внедрения ELMA365 мы наглядно увидели, как работает идея непрерывного совершенствования с помощью Low-Code. Теперь любое изменение проводится через процессы в системе. Мы оперативно обсуждаем и формализуем их с учетом возможностей ELMA365 и сразу отражаем в наших процессах и данных. По сути, система управления на платформе ELMA365 гибко адаптируется под реальную жизнь компании. Главное — наладить процедуру внесения изменений. Благодарим экспертное сообщество за высокую оценку нашего проекта», — Татьяна Бронникова, Заместитель ГД ООО «НТ».

«Для Лаборатории Касперского это был важный проект, который положил успешное начало трансформации нашего ИТ-ландшафта в части импортозамещения. Нам удалось построить платформенное решение на базе ELMA365, которое позволяет оперативно решать широкий круг задач, связанных с автоматизацией различных областей бизнеса, как с помощью сформированной внутренней экспертизы, так и с привлечением партнеров. Мы признательны за высокую оценку нашего проекта экспертным сообществом Global CIO», — Максим Гудков, директор по развитию ИТ сервисов, Лаборатория Касперского.

«Для меня честь представлять команду внедрения CRM Инвестиционного банка Синара на таком уникальном конкурсе, как Проект года от Global CIO. В мире инноваций и постоянных изменений, успешное внедрение бизнес-процессов становится ключевым фактором для достижения новых высот в бизнесе. Именно поэтому мы стремимся к тому, чтобы каждая задача, реализуемая в нашей команде, приносила реальную ценность для работы наших подразделений. Мы уверены, что участие в этом конкурсе позволит нам обменяться опытом с другими лидерами IT-индустрии, открыть новые перспективы и возможности для развития», — Анна Болтенкова, начальник отдела развития систем управления бизнес-процессами в Банке Синара.