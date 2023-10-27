«Систэм электрик» запустила услугу гарантированного уровня сервиса SLA

Российская производственная компания «Систэм электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, теперь предоставляет заказчикам особые условия по обслуживанию оборудования и восстановлению его работоспособности в случае выхода из строя (Service Level Agreement – SLA).

Соглашение о гарантированном уровне сервиса (SLA) – это договор между организацией-клиентом и компанией-провайдером, который определяет перечень предоставляемых услуг, сроки их реализации и необходимое качество работ на определенном оборудовании. Соглашение дает гарантию качественного обслуживания устройств в указанный срок.

Условия SLA включают круглосуточную телефонную техническую поддержку от экспертов по оборудованию, проведение регулярного технического обслуживания, фиксированный срок выезда инженера в случае выхода оборудования из строя, гарантию обеспечения запасных частей, инструментов и принадлежностей.

Кроме того, заключая SLA, клиент сможет легко спрогнозировать операционные расходы по статьям технического обслуживания, эксплуатации и восстановления работоспособности оборудования.