69 Университетов из 4 стран соберутся на форуме «Открытые данные»

С 10 по 11 ноября 2023 г. пройдет юбилейный форум Университетского Консорциума исследователей больших данных «Открытые данные — 2023». Форум состоится в Томске при поддержке Томского государственного университета и Президентской академии РАНХиГС.

Форум «Открытые данные» проводится с 2019 г., за 5 лет он стал всероссийским ежегодным мероприятием, посвященным вопросам взаимодействия университетского сообщества и ведущих компаний в области сбора и анализа данных для реализации совместных проектов по широкому спектру социально значимых направлений. В мероприятии примут участие ректоры и проректоры по цифровой трансформации 69 вузов-участников Консорциума из России, Казахстана, Узбекистана и Армении, исследовательские команды, а также эксперты из ведущих компаний отрасли для обсуждения ключевых тем в области открытых данных и их использования.

Вячеслав Гойко, генеральный директор Ассоциации «Университетский Консорциум исследователей больших данных»:

«В далеком 2019 г. мы мечтали создать площадку, где университетское сообщество, представители государственных органов и специалисты из ведущих технологических компаний могли бы найти новые направления для сотрудничества в решении актуальных задач. И это получилось!

За прошедшие годы Форум стал действенным инструментом масштабирования лучших практик использования открытых данных. Команды консорциума совместно с партнерами реализуют социально значимых проекты и готовят кадры для отрасли».

Деловая программа состоит из тематических треков, в рамках которых команды университетов и бизнеса поднимут актуальные вопросы использования больших данных в различных отраслях. Такими потоками стали:

●«Данные в интересах общества»: потенциал открытых данных для решения социальных и экономических проблем

●«Дататех: как извлекать из данных пользу»: технические особенности проектов в области сбора, обработка и анализа открытых данных

●«Данные в управлении образованием»: прикладные проекты в образовании, использующие открытые данные

●«Данные для принятия управленческих решений»: потенциал открытых данных для внедрения в управленческие процессы вузов, регионов, государства

Эдуард Галажинский, ректор ТГУ:

«Принятие решений на основе системы больших данных необходимо сегодня во многих областях для трансформации ключевых процессов: в здравоохранении, Еdtech и образовании, в региональном управлении. У университетов Консорциума есть серьёзный опыт в формировании новых команд и прокачке уже работающих в этих направлениях. И форум, я уверен, поможет нам качественно настроить совместную работу власти, вузов и бизнес-компаний в сфере сбора и анализа данных».

Помимо этого, на площадке состоятся мероприятия, направленные на формирование сетевых междисциплинарных проектов.

Павел Голосов, директор Института общественных наук РАНХиГС:

«Открытые данные сегодня выступают, с одной стороны, базовым элементом формирования инфраструктуры цифровой экономики, с другой, инструментом для развития научного потенциала. Чтобы усилить работу в этом направлении в интересах и системы госуправления, и сферы образования, и бизнеса необходимо расширять партнерство между теми, кто обладает наборами данных, и теми, кто интерпретируют их для прикладных задач. Форум выступает площадкой, чтобы обе аудитории могли познакомиться и начать работать вместе».

На протяжении многих лет ключевым индустриальным партнером ассоциации «Университетский Консорциум исследователей больших данных» является компания Мегапьютер, которая является разработчиком инновационной платформы PolyAnalyst GRID.

PolyAnalyst GRID – это Low-code система для анализа сверхбольших объемов данных и текстов, а также оптимизации и автоматизации бизнес-процессов. Распределенное хранение данных и вычисления обеспечивают одновременную работу тысячи аналитиков и обработку данных общим объемом до 1 ПБ (Петабайт).

Российское ПО является передовым в своей отрасли и способно демонстрировать показатели точности и полноты, превышающие 90% в задачах обработки текстовых данных на русском языке, а также сравнимые показатели для английского и еще 14 мировых языков.

Дмитрий Гольцов, заместитель генерального директора Мегапьютер:

«В рамках форума мы планируем рассказать про широкий спектр функциональных возможностей нового продукта PolyAnalyst GRID, ориентированного на анализ сверх больших объемов данных. Функционал платформы PolyAnalyst GRID делает ее отличным вариантом для импортозамещения ряда иностранных программных продуктов, покинувших российский рынок. Платформа PolyAnalyst GRID способна обеспечить решение большого набора приоритетных бизнес-задач, возникающих в организациях в процессе цифровой трансформации. PolyAnalyst GRID позволяет проводить параллельные вычисления на распределенных кластерных архитектурах, что позволяет на порядки ускорить обработку больших объемов данных. Проект по разработке системы PolyAnalyst GRID реализован при поддержке РФРИТ».

Чтобы принять участие в мероприятии, нужно зарегистрироваться по ссылке.