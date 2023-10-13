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Новый модуль для осуществления B2B переводов через СБП - iSimpleSBP.B2B

Компания iSimpleLab продолжает развивать линейку модулей для осуществления переводов через Систему Быстрых Платежей и рада сообщить о выходе нового модуля iSimpleSBP.B2B.

Модуль iSimpleSBP.B2B обеспечивает переводы денежных средств через систему быстрых платежей (СБП) между юридическими лицами. Переводы могут осуществляться как в мобильном приложении, так и в интернет-банке двумя способами: по платежной ссылке или путем сканирования QR-кода, содержащего платежную ссылку.

Важно отметить, что ЦБ РФ обязал банки с 1 апреля 2024 года внедрить денежные переводы через СБП между юридическими лицами. При этом следует подчеркнуть, что это не только обязательное требование, но и действенный инструмент выстраивания взаимодействия банка с клиентами. Данный функционал позволит бизнесу быстро осуществлять платежи и проводить взаиморасчеты. Так, банковские клиенты – юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые – при подключении банком сервиса B2B-переводов через СБП смогут проводить онлайн-операции до 1 млн рублей круглосуточно, даже в выходные и праздничные дни. Для компаний, которые в ежедневном режиме проводят большое количество платежей поставщикам и контрагентам огромное значение имеет функционал, благодаря которому денежные средства поступают на счет мгновенно в режиме нон-стоп.

Компания iSimpleLab на долгосрочной основе, с 2019 года, развивает линейку модулей для переводов через СБП. Также iSimpleLab в числе первых вендоров промышленных платформ ДБО реализовала в платформе ДБО iSimpleBank 2.0 коробочный функционал, который позволяет проводить платежи через СБП в адрес юридических лиц, в том числе с возможностью считывания QR-кодов как из приложения банка, так и посредством интеграции с СБПэй.

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Уже в большом числе банков-клиентов компании реализованы такие виды переводов, как Me2MePull, C2C, B2C «Прочие выплаты», платежи по QR-коду через мобильное приложение банка и подключение счета к приложению СБПей.

Для существующих и потенциальных клиентов iSimpleLab готова предложить полнофункциональный набор сервисов, покрывающих 100% платежей через СБП.

Вступая в проект вместе с нами, вы выполните обязательное требование ЦБ РФ и одновременно повысите качество банковского обслуживания, упростив и ускорив расчеты ваших бизнес-клиентов между собой.

За подробностями обращайтесь в коммерческий департамент iSimpleLab по почте: info@isimplelab.com или по телефону: +7 495 646 86 25

erid:Kra23ZJCCРекламодатель: ООО АйСимплЛабИНН/ОГРН: 7704799375/1127746023437Сайт: https://isimplelab.com/

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