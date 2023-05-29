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МТТ научит, как получать дополнительную прибыль

В 2023 году популярностью пользуется новая платформа коммуникационных сервисов – МТС Exolve, разработанная компанией МТТ (входит в экосистему МТС). Это уникальная платформа, позволяющая бизнесу и разработчикам создавать приложения, где можно собрать все каналы коммуникаций для общения с клиентом. Популярность сервиса обусловлена удобством управления, так как из одного интерфейса можно настроить общение по всем удобным каналам коммуникаций – голосовое общение, SMS, мессенджеры, CRM. Например, если компания занимается доставкой, то с использованием платформы она сможет вести диалог с клиентом там, где удобно клиенту. Кроме того, вместе с партнерской программой можно еще и зарабатывать дополнительную прибыль. Для удобства всех тех, кто хочет автоматизировать коммуникации и повысить их эффективность, МТТ предлагает научиться пользоваться новой платформой MTC Exolve и приглашает на бесплатный вебинар 31 мая, где подробно расскажут, с чего начать сотрудничество и сколько можно заработать в новой партнёрской программе.

Спикеры расскажут:

  • Что такое платформа МТС Exolve и какие преимущества она даёт
  • Как сократить time-to-market и расходы на собственную разработку сервисов коммуникаций
  • Каким клиентам подходит МТС Exolve и как платформа помогает организовать коммуникации
  • Условия партнёрской программы
  • Функции кабинета партнёра: удобный доступ к статистике, обучающим материалам, анонсам

Это будет полезно:

  • Интеграторам и разработчикам
  • Специалистам по автоматизации бизнес-процессов и разработке RPA
  • Консалтинговым и аудиторским агентствам
  • Маркетинговым агентствам, аналитическим платформам
  • Компаниям с собственной разработкой

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке https://events.webinar.ru/MTSBiznes/1301157798.

Токен: Kra23j8uyРекламодатель: ПАО "Мобильные ТелеСистемы"ИНН/ОГРН: 7740000076/1027700149124Сайт: https://www.mtt.ru/

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