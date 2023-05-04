Лидеры ИТ-сферы России станут спикерами Youth RIGF 2023

Опубликован полный список спикеров, которые выступят на III Молодежном форуме по управлению Интернетом (Youth RIGF 2023). До его начала остается всего неделя – он состоится 12 мая 2023 года в Цифровом деловом пространстве в Москве. В мероприятии примут участие представители государства и ИТ-бизнеса, а также известные блогеры и разработчики.

Что скрывает теневая сторона Интернета и как не стать жертвой пагубного влияния самого темного сегмента Сети обсудят на сессии «Омут даркнета: как защититься от «темных сил» всемирной паутины». Спикерами сессии выступят заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной думы Российской Федерации Антон Горелкин, генеральный директор РТК-Солар Игорь Ляпунов, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова, директор РАЭК Сергей Гребенников, директор по исследованиям и разработке АО «Лаборатория Касперского» Антон Иванов и главный юрисконсульт в области международного права Главного радиочастотного центра Станислав Махортов. Модерировать обсуждение будет основатель Mindsmith Руслан Юсуфов.

На сессии «Создать нельзя скачать: национальный контент» обсудят проблемы и особенности пиратства в России, а также возможности, которые открываются перед создателями Интернет-контента в связи с уходом западных компаний. По этим темам выскажутся советник основателя и руководителя программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Моисеев, генеральный директор Ассоциации Интернет-видео Алексей Бырдин, генеральный директор Национальной федерации музыкальных индустрий Никита Данилов, заместитель генерального продюсера Okko Светлана Сонина, начальник управления цифровой трансформации РЭУ им. Г.В.Плеханова Михаил Начевский и руководитель отдела по антипиратству онлайн-кинотеатра START Сергей Василенко. Модератором станет генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.

Последний год стал бумом волонтерства, однако не все догадываются, что добровольно помогать можно и в сфере ИТ. Некоторые люди начинают свою карьеру с безвозмездной помощи, нарабатывая опыт, а другие, наоборот, делятся опытом с другими. А может ли помочь ИТ-волонтерство восполнить кадровый дефицит в области инфобезопаности в России? Участниками обсуждения о перспективах симбиоза добровольческого движения и сферы высоких технологий на сессии «ИТ-волонтеры и инфобез: цифровые инновации на пользу общества» станут генеральный директор Positive Technologies Денис Баранов, проректор РЭУ им Г.В. Плеханова Светлана Малкарова, основатель ГК «Масалович и Партнеры» и телеграм-канала «КиберДед» Андрей Масалович, заместитель председателя совета Ассоциации волонтерских центров Матвей Масальцев и главный редактор медиахолдинга Readovka Алексей Костылев. Модератором волонтерского трека выступит председатель совета Центра глобальной ИТ-кооперации Роман Чуков.

В рамках сессии «How deep is your fake: технологии обмана в Сети» участники обсудят развитие генеративных технологий и их влияние на будущее развлекательной и социальной сфер, а также как фейки и дипфейки меняют информационное поле Интернета. Ключевыми спикерами сессии заявлены генеральный директор Agenda Media Group Алексей Парфун, профессор кафедры теории и истории международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Константин Панцерев, руководитель отдела стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви и аналитик Центра глобальной ИТ-кооперации Юрий Линдре. Модератором дискуссии выступит директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко.

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Помимо этого, для участников Форума после основных сессий будут организованы фан-зоны с интересными IT-площадками и познавательными мастер-классами, посвященные не менее важным вопросам – это проблемы противостояния манипуляциям в Сети, будущее Интернета в России, взаимодействие с восточными бизнес-партнерами, а также способы реализации успешных ИТ-стартапов. Отдельно следует напомнить, что Форум проходит в День рождения домена .РФ. В честь этой знаменательной даты Координационный центр доменом .RU/.РФ проведёт специальную викторину, посвященную развитию Рунета, победители которой получат памятные призы.

По словам организатора Форума, директора Центра глобальной ИТ-кооперации Вадима Глущенко, мероприятие станет отличным шансом для молодежи высказать свои идеи о развитии российского сегмента Интернета: «Наша основная задача – стать площадкой для построения горизонтальных связей между участниками Форума».

Программа Форума, а также вся дополнительная информация о мероприятии доступны на официальном сайте: https://youth.rigf.ru/.