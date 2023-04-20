Лучшие ИТ-специалисты могут получить работу легко и просто — всего за один день

МКБ 22 апреля проведет One Day Offer для аналитиков (DWH), разработчиков DWH (OLAP), разработчиков Java, senior react-разработчиков, QA Engineer, а также системных аналитиков и тех, кто умеет ими руководить.

В течение одного дня мы познакомим вас с командой и техлидами, расскажем о предстоящих проектах и сравним с ними ваш скилл, а уже вечером разошлем офферы тем, кто готов вместе с командой МКБ делать наши финтех-сервисы еще лучше.

Что такое One Day Offer

Это онлайн-мероприятие, которое проводит МКБ, для ИТ-специалистов, где за один день они могут пройти все этапы устройства на работу.

Чтобы получить оффер всего за сутки, любой желающий может оставить на сайте мероприятия заявку на участие, где необходимо заполнить короткую форму (ФИО, контакты, выбранная вакансия) и приложить резюме. Команда МКБ рассматривает заявки и тем, у кого есть все нужные навыки для открытых должностей, отправляет на почту письмо-приглашение со ссылкой на онлайн-конференцию.

Дальше дело остается за малым: участники подключаются в день Х к общей конференции, знакомятся с командами, узнают больше об активных и планируемых проектах, проходят интервью и тестовое задание. В результате лучшие получает офферы в этот же день и присоединяется к ИТ-команде МКБ.

В чем плюсы One Day Offer

Для соискателей One Day Offer — это шанс за очень короткое время познакомиться с командами потенциального места работы, получить ответы на все вопросы и в тот же день устроиться на работу в крупную финансовую организацию.

При этом не надо никуда выезжать, как-то особо готовиться. А главное — нет неопределенного «мы вам перезвоним». Специалист либо прошел в финал и получает оффер, либо нет: он тратит минимум времени и сил.

В МКБ Классно?

Да, и это подтверждают результаты проведенного в прошлом году независимого рейтинга крупнейшего агрегатора ИТ-вакансий «Хабр Карьера», в котором МКБ занял 6-е место. Выше всего пользователи «Хабр Карьера», которые работают или работали в МКБ, оценили возможности профессионального роста, отношения с коллегами и комфортные условия труда.

Рейтинг «Хабр Карьера» ежегодный. Портал предлагает посетителям оценить своих нынешних и прошлых работодателей по набору метрик и оставить развернутый комментарий о плюсах и минусах работы в компании. Рейтинг формируется автоматически на основании их оценок. Чтобы все было честно, компании делятся на четыре группы по размерам организаций: огромные (более 5000 сотрудников), большие (1000-5000 сотрудников), средние (100-1000 сотрудников) и небольшие (10-100 сотрудников). МКБ стал шестым в группе «огромные», опередив в том числе многих лидеров ИТ-отрасли.