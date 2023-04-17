Тинькофф запускает обновленное приложение с функцией входа по селфи при смене смартфона, а также достижениями и каналами в чатах

Тинькофф анонсировал ряд нововведений в своем мобильном приложении, чтобы сделать его еще более удобным и безопасным для пользователей. Одной из главных новинок стала функция входа по селфи при смене устройства, которая предотвращает несанкционированный доступ к аккаунту.

При смене смартфона клиентам Тинькофф не придется проходить через сложную процедуру идентификации для входа в свою учетную запись. Теперь пользователь может сделать селфи и отправить его в приложение, где система распознает лицо и автоматически предоставит доступ к аккаунту. Эта функция не только обеспечивает безопасность, но и существенно экономит время.

Кроме того, обновленное приложение Тинькофф получило интеграцию с достижениями и каналами в чатах. Теперь пользователи могут отслеживать свои успехи в управлении финансами, отмечая важные моменты и получая бонусы за выполнение заданий. Интеграция с каналами в чатах позволяет обмениваться полезной информацией о финансовых продуктах и услугах, а также оставаться в курсе всех новостей компании.

Не забывайте, что Тинькофф также предоставляет широкий спектр кредитных продуктов. Вы можете получить кредит на любые нужды, ознакомиться с условиями и оформить заявку прямо через приложение.