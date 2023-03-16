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Вузам до 2024 года рекомендуют перейти на российские аналоги ВКС. Хорошо, что есть замена

Волна импортозамещения продолжается и усиливается тем, что 1 марта 2023 года вступили в силу требования об обязательном переходе ряда российских организаций на отечественные аналоги.

В целом, этот переход не должен вызывать сложностей, так как на российском рынке достаточно аналогов того же Microsoft Teams, Zoom и даже Miro. Вопрос лишь в том, как организовать учебный процесс в рамках этих аналогов.

Давайте для примера посмотрим, как может выглядеть процесс онлайн-обучения в вузе на российской платформе Pruffme.

pruffme1.png

Шаг 1. Переходим на российскую платформу

Переход на новую платформу — это всегда стресс. Нужно заключить договор, подключить аккаунты, протестировать функционал и обучить всех преподавателей новым инструментам. Хорошо, что Pruffme предлагает лёгкий и комфортный переезд — оперативная служба поддержки, демонстрация платформы, обучающие вебинары.

Шаг 2. Подключаем командный аккаунт

Чтобы не платить за каждого преподавателя в отдельности, подключим командный аккаунт через службу поддержки Pruffme.

В чём удобство? Преподаватели работают автономно — каждый со своего аккаунта. А мы тем временем с главного аккаунта можем контролировать, какие лекции сейчас в прямом эфире. Также мы можем заглянуть в календарь, чтобы посмотреть планы по мероприятиям на месяц, изучить статистику и просмотреть все записи.

Шаг 3. Создаём интеграцию с Moodle

Допустим, мы работаем в LMS системе Moodle, как и большинство других вузов. У Pruffme есть возможность скачать плагин Moodle, чтобы создавать и проводить лекции и семинары прямо в LMS системе. Удобно.

pruffme2.png

Скачиваем плагин по инструкции на сайте Pruffme — для этого нам не нужна помощь технического специалиста, ведь всё понятно на интуитивном уровне.

Шаг 4. Проводим занятие и используем интерактивные инструменты

Что использовать, чтобы вовлечь студентов в изучаемую тему?

Квиз

С помощью него проверим, насколько хорошо студенты выучили материалы с лекции.

Выбираем в материалах созданный заранее квиз и запускаем его. Когда студенты ответят на все вопросы, на экране появится рейтинговая таблица — первое место займет тот, кто дал больше всего правильных ответов за более короткое время.

pruffme3.png

Групповые комнаты

Разделим участников на группы, чтобы поработать над заданиями в небольших командах. Мы можем как самостоятельно разделить студентов на группы, так и включить автоматическое распределение.

Онлайн-доска

Заглянем в одну из подкомнат и посмотрим, как студенты работают на онлайн-доске, на которой мы заранее подготовили задания.

Например, одно из заданий — сопоставить фотографии поэтов с их именами.

pruffme4.png

Мы можем сохранить наши задания в шаблоны, чтобы в следующий раз не создавать их с нуля. Кстати, у Pruffme есть своя коллекция готовых шаблонов. А если вы строите со студентами бизнес-процессы с помощью таких нотаций, как BPMN, UML, Flowchart, то в разделе с фигурами есть нужные элементы для их построения.

pruffme7.png

Опросы

Чтобы понять, нравится ли такой формат работы студентам или нет, проведём опрос. Логика у этого инструмента такая же, как и у квиза. Правда можно создать только один вопрос и не будет правильного ответа.

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Синхронный перевод

Если мы обучаем переводчиков-синхронистов или на наших мероприятиях присутствуют студенты с разных стран, мы можем включить синхронный перевод.

Участники при входе в комнату смогут выбрать язык, на котором они хотели бы слушать мероприятие.

Шаг 5. Изучаем статистику и способы контроля студентов

Как мы можем отслеживать посещаемость студентов?

Контроль присутствия

Чтобы понять, действительно ли студенты нас слушают или они просто открыли вкладку и ушли по своим делам, включим контроль присутствия.

pruffme9.png

Статистика

Помимо того, что результаты контроля присутствия мы сможем увидеть в моменте, мы также можем изучить их и позже в общей статистике по мероприятию, которую можно скачать в excel формате. В ней мы увидим:

  • статистику по посещаемости каждого участника
  • результаты контроля присутствия
  • вовлечённость: количество написанных сообщений в чате и заданных вопросов в специальном разделе
  • историю сообщений

Резюме

Чтобы ещё ближе познакомиться с Pruffme, вы можете прийти на вебинар для вузов. Он пройдёт 30 марта в 14:00 по мск. Там расскажут про все сценарии и инструменты плюс ответят на вопросы. Участникам обещают приятные бонусы в виде скидок на тарифы.

Токен: Pb3XmBtzt5umkbhLtU5jtfJukEkpPc7wxJa9g2JРекламодатель: ООО «Пруффми»ИНН/ОГРН: 7811177643/ 1157847085285Сайт: https://pruffme.com/

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