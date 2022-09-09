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У трейдинг-платформы Tiger.Trade новый амбассадор — Конор Макгрегор

Компания Tiger.Trade, создающая финтех-экосистему для ритейл-трейдеров, выбрала своим амбассадором Конора Макгрегора — двукратного чемпиона UFC в полулегком и легком весе. В своей новой роли Макгрегор поможет компании осваивать новые рынки и повысит узнаваемость бренда Tiger.Trade. Компания предлагает спектр финтех-решений, подходящих для широкого круга пользователей.

«Конор Макгрегор — именно тот партнер, которого мы хотим в своем углу ринга, ведя клиентов со всего мира к новым высотам и победам», — сказал Виктор Мангазеев, основатель Tiger.Trade. — Трейдерам, особенно на “медвежьем” рынке, в периоды крайней волатильности, важно не терять концентрацию, быть смелыми и целеустремленными — совсем как мировому суперчемпиону MMA».

«Конор Макгрегор один из самых популярных спортсменов в мире, и маркетинговое партнерство такого яркого и известного человека с финтех-брендом Tiger.Trade может исчисляться от суммой от $5-10 млн долларов в зависимости от срока контракта и примерно такая же сумма нужна для маркетинговых каналов», — считает анонимный эксперт из области профессионального спорта.

«Насколько я знаю, предыдущие рекламные контракты Конора стоили от $2 млн до $5 млн в год. Не смотря на то, что Конор не выступает на спортивной арене, в последнее время в связи с диверсификацией своей деятельности он подорожал. Из известного спортсмена он превратился в многопрофильного бизнесмена, его медийность только продолжает расти. В связи с этим я думаю, что данный контракт стоит более $5 млн в год. Если эта цифра существенно больше, я не удивлюсь. Что интересно, такое партнерство выходит за рамки привычного. Сейчас мы видим сотрудничество на более высоком уровне — бизнес для бизнеса. Это в очередной раз подтверждает, что Конор Макгрегор не просто спортсмен" — сказал Камил Гаджиев, президент Fight Nights Global.

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Компания Tiger.Trade зарегистрирована в Швейцарии как Tiger Trade Capital AG. Более 165 сотрудников работают удаленно со всего мира, а также из R&D-офиса в Лиссабоне, Португалии. В мае 2022 г. Tiger Trade Capital AG вступила в ассоциацию финансовых посредников ARIF. В рамках выданной лицензии финпосредника (financial intermediary license), вся деятельность Tiger.Trade строго регулируется швейцарской службой по надзору за финансовыми рынками (FINMA).

Основатель компании – предприниматель с российскими корнями Виктор Мангазеев.

Свой флагманский продукт — одноименный терминал — компания Tiger.Trade выпустила в 2015 г. С первых дней компания была нацелена на международную аудиторию, поэтому терминал сразу был доступен пользователям в СНГ, включая Россию, Белоруссию и Казахстан. На сегодняшний день продуктами Tiger.Trade пользуются более 175 тыс. трейдеров со всего мира, а месячный торговый оборот пользователей Tiger.Trade превышает $6 млрд.

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