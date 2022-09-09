Treolan начинает поставлять оборудование Unilumin

Treolan (входит в группу «Ланит») объявила о начале сотрудничества с Unilumin Group – производителем светодиодных систем видеоотображения и профессионального освещения из Китая.

Unilumin занимается разработкой и производством светодиодных экранов и решений. Основные продуктовые группы – профессиональные и коммерческие LED-экраны (шаг пикселя 0,5-4 мм), smart-решения «все в одном» с диагональю от 65 до 176 дюймов для переговорных комнат и конференц-залов, прокатные экраны для выставок, форумов и концертов, уличные экраны и медиафасады, экраны и решения для спортивных объектов и профессиональное светодиодное освещение.

Передовые технологии, собственная лаборатория национального уровня по исследованиям и разработкам в отрасли светодиодных дисплеев и строгий контроль качества Unilumin создают возможности для реализации сложных высокоинтегрированных решений нового поколения, объединяющих новейшее ПО, интеллектуальное управление, поддержку IoT, передачу 5G, видео сверхвысокой четкости, создание XR-пространств и технологии 3D без очков.

Продукция бренда получила широкое распространение во всем мире. На базе светодиодных экранов вендора в России реализованы такие проекты как «Ледяная пещера» в «Зарядье», телестудия «Первого канала», стадион «Локомотив» («РЖД арена»), «Казань арена» («Ак барс арена»), «Олимпийский комплекс Лужники» и другие.

В Москве компания имеет представительство, шоурум с образцами и сервисный центр. Вся продукция бренда сертифицирована, на нее распространяется гарантия производителя сроком на два года. В Treolan оборудование вендора является проектным. Заказы на него можно размещать уже сейчас.

Карина Вотенева, TeamLead proAV-направления Treolan, сказала: «Активно развивая направление proAV, мы ориентируемся в первую очередь на представление нашим партнёрам лучшей продукции в данном сегменте. Компания Unilumin предлагает светодиодные экраны и решения мирового класса. Думаю, что наши клиенты оценят их по достоинству».

Виктор Леонычев, директор по продажам Unilumin CIS, отметил: «Unilumin – высокотехнологичный бренд, давно и успешно развивающий технологии в областях LED-экранов и освещения по всему миру. Помочь нашим партнерам узнать лучше продукцию Unilumin, донести преимущества до заказчиков, обеспечить поддержку и доверие к Unilumin на всех этапах проекта – наша главная задача, которую мы стараемся успешно решать вместе с компанией Treolan и с нашими партнерами».