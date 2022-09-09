Технологии МТС помогут сохранить экспонаты музеев

МТС сообщила о внедрении в Рыбинском музее-заповеднике систем круглосуточного мониторинга климатического режима на базе собственного IoT-решения (IoT, Internet of Things – интернет вещей) «Цельсиум». Умные датчики позволяют отслеживать изменения показателей температуры, влажности, атмосферного давления в помещениях экспозиционных залов и таким образом помогают сохранить шесть тысяч экспонатов музейной коллекции.

Специалисты МТС установили в Рыбинском музее-заповеднике около тридцати интеллектуальных цифровых датчиков, работающих на базе сети интернета вещей NB-IoT. Данные об основных климатических показателях внутри помещений накапливаются и хранятся в облаке МТС. С помощью онлайн-приложения, установленного на телефоне, сотрудники музея могут отследить не только текущую ситуацию, но и увидеть, как изменялись температура, влажность и давление в помещениях за какой-либо период, а также получить экстренное сообщение, если произошли резкие отклонения от нормы. Интеллектуальная система «Цельсиум» позволяет контролировать параметры круглосуточно и оповещает ответственных сотрудников музея о текущей ситуации с помощью уведомлений.

Умные климатические датчики МТС уже работают в экспозиционных зала музея. В ближайшее время еще несколько устройств будут установлены в хранилище редких книг и рукописей конца XVII – начала XX века.

«Мы создаем и внедряем цифровые технологии, чтобы они решали важные проблемы, упрощали нашу жизнь, помогали развивать и сохранять культурные ценности – как материальные, так и духовные. Наши решения на базе Big Data, цифровые путеводители, различные технологии в особо охраняемых природных зонах – это то, что мы уже сделали для развития туристической отрасли и сохранения региональной идентичности. Наши интеллектуальные системы служат музеям, книжным фондам для сохранения культурного наследия», – сказал руководитель центра развития сетей и решений на базе устройств интернета вещей МТС Андрей Плавич.

«Датчики «Цельсиум» – это собственная разработка МТС, они изготавливаются в России, работают и обслуживаются на базе отечественной инфраструктуры. Новые устройства уже зарекомендовали себя в разных сферах: например, в Ярославле, Костроме, Твери, Череповце и других городах датчики контролируют условия хранения вещей в магазинах женской одежды. А в Антарктиде они помогают контролировать микроклимат в жилых помещениях станции «Прогресс», – отметил Андрей Плавич.

«Одна из основных причин старения музейных фондов — нестабильная температура и влажность воздуха: они приводят к плесневению либо высыханию и расслоению материалов. Мы всегда тщательно следим за состоянием наших помещений, и раньше использовали для этой цели психрометры, с которых требовалось дважды в день вручную снимать показатели и вносить их в журнал. В начале лета мы попробовали в тестовом режиме использовать датчики МТС, установив их в картинной галерее и открытом хранилище мебели. По итогам оказалось, что «Цельсиум» дает намного более точные данные и гораздо удобнее в использовании: теперь можно видеть данные в мобильном приложении в любое время суток, и даже ночью. Важно и то, что мы можем отследить и проанализировать показатели в динамике, сравнить с тем, что было вчера или неделю, месяц назад: система самостоятельно формирует графики, и мы их видим в удобном формате через смартфон», – сказала главный хранитель Рыбинского музея-заповедника Наталья Смирнова.