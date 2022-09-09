«Сбермегамаркет» запустил временно бесплатную доставку для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Мультикатегорийный маркетплейс «Сбермегамаркет» запустил бесплатную доставку товаров для покупателей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Она будет действовать в течение сентября на весь ассортимент — от подгузников до рабочего стола. Ограничение только одно: услуга не доступна для заказов с опцией «Доставка курьером продавца».

Как показывает статистика «Сбермегамаркета», петербуржцы активно заказывают товары на маркетплейсе: в первом полугодии 2022 г. количество заказов из северной столицы увеличилось в 6,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество покупок на маркетплейсе среди жителей Ленинградской области выросло в 9,2 раза.

В число наиболее популярных категорий по спросу у региональных пользователей входят продукты питания (23,5%), уходовая косметика и товары для красоты (15,2%), товары для дома (12,4%), бытовая техника (12,2%), а также детские товары (9,9%). Среди жителей области активнее всего пользуются маркетплейсом в Мурино, Кудрово, Гатчине, Всеволожске и Выборге.

41% заказов на «Сбермегамаркете» были совершены с использованием бонусов «Сберспасибо». Клиентам доступна возможность обменять накопленные бонусы «Сберспасибо» на скидку до 99% от стоимости товара, где один бонус равен одному рублю скидки.

Сейчас на «Сбермегамаркете» можно найти более 7 млн товаров во всех ключевых категориях, включая электронную и бытовую технику, одежду и обувь, строительство и ремонт, мебель и многое другое. Клиентам доступны различные способы получения заказа: курьерская доставка до дома или в ближайшие пункты выдачи, а также самовывоз непосредственно из магазина при предварительном бронировании товара на маркетплейсе.

«Мы постоянно работаем над улучшением качества сервиса и расширением доступного ассортимента в регионе, и видим, как растет популярность заказов с доставкой на дом. Введение бесплатной доставки для Санкт-Петербурга и Ленинградской области сделает покупки на маркетплейсе еще более выгодными и удобными для наших клиентов. Также существенную экономию средств можно получить благодаря сравнению стоимости одних и тех же товаров от разных продавцов на «Сбермегамаркете» и регулярным сезонным промоакциям», — сказала Анна Мигаль, директор по маркетингу маркетплейса «Сбермегамаркет».