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Navicon начинает внедрять российскую аналитическую low-code-платформу Loginom

Системный интегратор и разработчик Navicon пополнил портфель продуктов отечественным аналитическим low-code-решением Loginom. С помощью платформы клиенты Navicon смогут в сжатые сроки выстраивать процессы извлечения данных (ETL-процессы) из нескольких систем, их консолидации в единое хранилище и представления в виде табличных отчетов и несложной визуализации.

Основная потребность заказчиков, которую планируется закрыть с помощью Loginom – настройка преобразований данных силами бизнес-пользователей. Navicon планирует также использовать Loginom в тех проектах, где требуется подключение более одного источника данных, или же ожидается расширение их числа в будущем. Платформа позволяет быстро настраивать ETL-процессы, то есть извлечение данных из источников, очистку, трансформацию и загрузку в единое внутреннее хранилище системы. В результате заказчик может начать или продолжить использовать концепцию self-service, позволяя сотрудникам самостоятельно извлекать инсайты из данных и создавать собственную логику процессов.

При этом платформа построена по принципу low-code, то есть бизнес-аналитики и сотрудники компании, не обладающие глубокими компетенциями в ИТ, могут настраивать необходимые ETL-процессы почти без применения программного кода и с минимальным участием ИТ-специалистов. Это позволит привлекать бизнес-подразделения компаний к самостоятельной разработке необходимых табличных отчетов и несложной визуализации без дополнительной нагрузки на ИТ-департамент.

Применение платформы Loginom позволит клиентам Navicon повысить качество анализа, быстро подстроить его под реальные потребности бизнеса и значительно сократить время с момента тестирования гипотез до создания рабочих ETL-процессов. В то время как промышленные решения, включающие DWH- и BI-инструменты, требуют серьезного методологического подхода и глубокого анализа потребностей бизнеса, Loginom позволяет оперативно закрыть точечные потребности в аналитике.

«Благодаря low-code-решениям, таким как Loginom, разработчики могут избавиться от рутины и направить ресурсы на решение критически важных задач, а бизнес-пользователи — закрывать большинство прикладных вопросов самостоятельно и в сжатые сроки. Поэтому популярность такого подхода растет: по данным аналитиков Gartner, в 2021 г. рынок low-code увеличился на 23%, а к 2025 г. до 70% новых бизнес-приложений будет разрабатываться с применением low-code- и no-code-технологий», — сказал Алексей Лапшин, аккаунт-менеджер Loginom Company.

«Мы давно следили за развитием платформы, поскольку видим большие перспективы для low-code-решений в России. Low-code — самый простой способ стимулировать цифровые изменения в бизнесе, а также сократить расходы на разработку и поддержание ИТ-инфраструктуры. Loginom — одно из наиболее качественных и проработанных решений в своем сегменте, которое может дать российскому бизнесу такие возможности даже в текущей ситуации», — сказал Максим Шляпнев, директор по развитию BI-направления компании Navicon.

В планах Navicon — использование Loginom как ETL-решения в проектах развертывания DWH и BI-решений в сочетании с российскими аналитическими продуктами.

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